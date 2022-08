Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Korrekturmeldung zu "Frau angefasst" (Bezug zur Meldung vom 8.8.22, 11.14 Uhr - Straßenname korrigiert)

Gießen (ots)

Gießen: Frau angefasst

Die Kripo in Gießen ermittelt wegen einer sexuellen Belästigung, nachdem ein unbekannter Mann am Sonntag, 7. August, eine vorbeigehende Gießenerin am Hintern anfasste. Die 24-Jähirge befand sich gegen 3.15 Uhr auf dem Weg nach Hause, als der Mann sie in der Löwengasse, in Höhe einer Bäckerei, zunächst ansprach. Die Frau machte deutlich, kein Interesse zu haben, woraufhin er ihre Hand griff, und ihren Hintern berührte. Die Gießenerin rannte weg, der Mann ging in Richtung Katharinengasse davon. Er ist etwa 170cm groß, schlank, hat ein südländisches Erscheinungsbild und dunkle, glatte Haare. Er trug ein weißes Kurzarmhemd mit grünem, nicht näher bekannten Printmuster und eine dunkelblaue Jeanshose. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann die Angaben ergänzen? Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Yasmine Hirsch

