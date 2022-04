Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizei hat Gurtmuffel im Visier + Diebstahl in Arztpraxis + Fußgänger angefahren

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 07.04.2022:

Gießen/Grünberg/Pohlheim: Polizei nimmt Gurtmuffel ins Visier - ROADPOL-Aktionswoche "Seatbelt"

Im Rahmen der Roadpol-Kontrollwoche "Seatbelt" legten die Polizistinnen und Polizisten der Polizeidirektion Gießen, der Regionale Verkehrsdienst und die Bereitschaftspolizei Lich in dieser Woche ihr Augenmerk auf das Anlegen der Sicherheitsgurte. In den Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf, Wetterau und im Lahn-Dill-Kreis nahmen sie Gurtmuffel ins Visier. Für diejenigen Fahrzeuginsassen, die den Gurt nicht anlegten, wurden 30 Euro Verwarnungsgeld fällig. Selbstverständlich ahndeten die Ordnungshüter auch alle anderen Verkehrsverstöße, auf die sie im Rahmen ihrer Kontrollen stießen.

Sicherheitsgurt ist Lebensretter Nr. 1

Crashtests beweisen, dass schon ein Aufprall bei 30 km/h gefährlich ist und ähnliche Folgen wie ein Sturz aus vier Meter Höhe hat. Mit zunehmender Geschwindigkeit steigt das Risiko, lebensgefährliche Verletzungen an Kopf oder Brust davonzutragen. Somit sind sogenannte Rückhalteeinrichtungen in Fahrzeugen (Sicherheitsgurte, aber auch Kindersitze) die Lebensretter Nr. 1 bei Verkehrsunfällen!

Neben den gesundheitlichen Folgen, spielt sicherlich auch der haftungsrechtliche Aspekt eine bedeutende Rolle. Kommt es zum Crash kann sich die Haftpflichtversicherung querstellen und im Einzelfall Ansprüche wegen Mithaftung kürzen. Insbesondere, wenn das Anlegen des Sicherheitsgurtes nachweislich die Verletzungen von Insassen gemindert oder verhindert hätte.

Gießen:

Am Montag zwischen 09.00 und 11.00 Uhr richteten die Kolleginnen und Kollegen in der Karl-Benz-Straße und in der Straße "Neustadt" ihre Kontrollstellen ein. Dort stoppten sie 25 Fahrzeuge und überprüften 29 Personen. Fünf Insassen hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Sieben Fahrer verstießen gegen das in der "Neustadt" bestehende Durchfahrtsverbot. Ein Fahrzeuglenker benutzte sein Mobiltelefon während er fuhr. Bei zwei Fahrzeugen war die Hauptuntersuchung fällig und einige hatten abgelaufene Verbandskästen oder Dokumente wie Führerschein oder Fahrzeugschein nicht dabei.

Grünberg/Pohlheim:

Beamte der Polizeistation Grünberg nutzten am Montag zwischen 16.00 und 17.30 Uhr die Londorfer Straße und zwischen 18.30 und 20.00 Uhr die Abfahrt "Limes" an der A5 (Pohlheim) als Kontrollstellen. Dort nahmen sie 39 Fahrzeuge genauer unter die Lupe und überprüften 47 Personen. 14 Insassen hatte ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Pohlheim:

In der Straße "Am Dorfgemeinschaftshaus" nahm der regionale Verkehrsdienst mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Lich am Mittwoch zwischen 08.00 und 15.00 Uhr Aufstellung. Dort stoppten sie insgesamt 35 Fahrzeuge. 15 Insassen hatten sich nicht angegurtet, davon war ein Kind nur unzureichend gesichert. Sechs Fahrzeugführer konnten während der Fahrt die Finger nicht von ihren Mobiltelefonen lassen. Bei vier Fahrzeugen war die Ladung nicht richtig gesichert oder die Hauptuntersuchung fällig.

Hintergrundinformationen zu ROADPOL (European Roads Policing Network) "Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation mit Hauptsitz in London. Dieses Polizei-Netzwerk hat die Aufgabe, europaweite Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

Gießen: Nach Hinweis 20-Jährigen kontrolliert

Nach dem Hinweis eines Zeugen kontrollierten Polizisten am Mittwoch gegen 19.00 Uhr in der Brandgasse einen 20-Jährigen. Der Hinweis, dass der Mann dort Drogen verkaufen würde, bestätigte sich schnell. Der Kontrollierte gab den Ordnungshütern zunächst zwei "Röllchen", die für seinen Eigenkonsum bestimmt seien. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten weitere Drogen und ein Bündel Bargeld. Der in Gießen lebende Mann kam mit auf die Polizeiwache. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten keine weiteren Drogen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den 20-Jährigen wieder.

Pohlheim: Blutentnahme nach Verkehrskontrolle

Die Autofahrt eines 18-Jährigen am Mittwochabend endete mit einer Blutentnahme auf der Polizeiwache. Beamten stoppten den jungen Mann gegen 23.00 Uhr in der Bergheimer Straße in Dorf-Güll. Obwohl der Alkoholtest nur 0,4 Promille anzeigte, musste der führerscheinlose Fahrer dennoch auf die Polizeiwache. Sein Drogentest hatte positiv auf Kokain reagiert.

Gießen: Diebstahl in Arztpraxis

Während ein 69-Jähriger in dem Wartezimmer einer Arztpraxis in der Junkernstraße saß, stahl ein Unbekannter das Portemonnaie aus der an der Garderobe hängenden Jacke. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr und die Diebe liefen anschließend danach in Richtung Rödgener Straße. Der Polizei liegt eine Personenbeschreibung des Verdächtigen und seines Begleiters vor: Der schlanke Täter ist etwa 25 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Er trug eine dunkle Kappe, eine Jeans, helles Sportschuhe. Darüber hinaus hatte er eine beigefarbene Umhängetasche und einen Gehstock dabei. Sein Begleiter ist etwa 35 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er hat eine kräftige Gestalt, einen Dreitagebart und eine Glatze. Er trug eine graue Jacke und hatte einen grauen Rucksack sowie eine Tragetasche mit dabei. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind die Personen ebenfalls aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Wettenberg: Dieseldiebstahl an Autobahnraststätte

Unbekannte entwendeten auf dem Parkplatz Silbersee an der Autobahn 480 mehrere Liter Diesel. Die Diebe schlugen zwischen 21.00 Uhr am Dienstag und 07.00 Uhr am Mittwoch zu. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter 06033/7043-5010.

Gießen: Tablet im Bus vergessen

Nach dem ein 20-Jähriger in der Buslinie 1 am Mittwoch sein Tablet vergaß, sucht die Polizei nach dem Finder. Zwischen 17.25 und 18.00 Uhr war der junge Mann in dem Bus von Rödgen nach Gießen unterwegs. Er stieg am Berliner Platz aus und bemerkte den Verlust erst später. Die Nachfrage bei dem Busunternehme verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Langgöns: Opel touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Opel nach einer Unfallflucht am Mittwoch (06.April) in der Straße "Eichenring". Ein Unbekannter beschädigte zwischen 10.45 Uhr und 11.05 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache den weißen Corsa. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Renault auf Parkplatz beschädigt

Mittwochabend (06.April) gegen 19.20 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich bei einem Parkmanöver auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Siemensstraße einen geparkten Renault. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Megane zurückkam, war dieser am hinteren, linken Radlauf beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Parkplatzrempler

Zwischen Samstag (02.April) 20.00 Uhr und Sonntag (03.April) 00.15 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Schlachthofstraße einen geparkten Audi. Als der Besitzer zu seinem weißen E-Tron 55 zurückkam, war dieser an der vorderen rechten Seite beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Allendorf/Lumda: Beim Türöffnen Fiat touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Sonntag (03.April) 11.00 Uhr und Montag (04.April) 11.00 Uhr offenbar beim Öffnen der Tür in der Straße "Auf der Hege" einen geparkten Fiat. Als der Besitzer zu seinem mintgrünen Fiat 500 zurückkam, war dieser am hinteren, rechten Radlauf beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Unfall beim Auffahren

Eine 58-jährige Frau aus Leun in einem Opel befuhr am Mittwoch (06.April) gegen 13.40 Uhr den Beschleunigungsstreifen der Bundesautobahn 485 an der Anschlussstelle Schiffenberger Tal, um in Richtung Langgöns aufzufahren. Dabei übersah die Opel-Fahrerin den LKW eines 42-Jährigen, der auf der rechten Spur der A485 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Am Dienstag (05.April) gegen 17.20 Uhr befuhren eine 28-jährige Frau aus Gießen in einem VW und ein 46-jähriger Mann aus Gießen in einem Opel die Gabelsberger Straße in Richtung Westanlage. Als die VW-Fahrerin an einer Ampel anhalten musste, bemerkte der Opel-Fahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Fußgänger angefahren

Donnerstagfrüh (07.April) gegen 05.45 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Heuchelheim in einem Opel die Gießener Straße in Richtung Brauhausstraße. Offenbar übersah der Opel-Fahrer am Fußgängerüberweg einen 53-Jährigen, der die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 53-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Beim Vorbeifahren Porsche gestreift

Ein 66-jähriger Mann aus Staufenberg in einem Hyundai befuhr am Mittwoch (06.April) gegen 17.15 Uhr die Straße "Am Ruhestein" in Richtung Richard-Wagner-Straße. Beim Vorbeifahren streifte der Staufenberger einen am Fahrbahnrand geparkten Porsche. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Niesanfall führt zu Unfall

Am Mittwoch (06.April) gegen 15.50 Uhr befuhren eine 53-jährige Wettenbergerin in einem Opel und eine 27-jährige Frau aus Butzbach in einem VW den Leihgesterner Weg in Richtung Ludwigstraße. Vermutlich aufgrund eines Niesanfalls bemerkte die VW-Fahrerin den Einparkvorgang der 53-Jährigen zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die 27-Jährige verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Langgöns: Wildunfall

Ein 56-jähriger Mann in einem Mercedes und eine 66-jährige Frau in einem Mitsubishi befuhren Mittwochabend (06.April) gegen 23.30 Uhr die Bundesautobahn 45 zwischen dem Gambacher Kreuzu und dem Gießener Südkreuz als plötzlich ein Wildtier die Fahrbahn überquerte. Beide Fahrzeugführer konnten nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

Gießen: Skateboardfahrer verletzt nach Unfall

Mittwochabend (06.April) gegen 19.20 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau aus Wettenberg in einem BMW von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße. Zunächst beabsichtigte die BMW-Fahrerin in Richtung Innenstadt zu fahren, entschied sich jedoch in der Mitte der Kreuzung um und fuhr in Richtung Alicenstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Skateboardfahrer, der sich leichte Verletzungen zu zog. Der Skater wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Auffahrunfall in der Marburger Straße

Ein 44-jähriger Mann aus Gießen in einem Toyota und ein 18-jähriger Gießener in einem VW befuhren hintereinander die Marburger Straße stadtauswärts auf dem Linksabbiegerstreifen. In Höhe der Hausnummer 76 beabsichtigte der Toyota-Fahrer auf ein Grundstück einzubiegen und bremste. Den Bremsvorgang bemerkte der 18-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf. Der 44-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Biebertal: Vorfahrt missachtet

Ein 59-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger befuhr am Donnerstag (07.April) gegen 06.50 Uhr die Straße "An der Amtmannsmühle" und beabsichtigte auf die Gießener Straße in Richtung Heuchelheim abzubiegen. Im Kreuzungsbereich übersah der LKW-Fahrer den Roller einer 49-Jährigen, die auf der Gießener Straße in Richtung Biebertal unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die Roller-Fahrerin, wich aus und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Daraufhin kam die 49-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit dem LKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen