POL-GI: Biebertal-Königsberg: Polizeieinsatz - Verletzten Mann aufgefunden

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 21.2.2022:

Biebertal-Königsberg: Polizeieinsatz - Verletzten Mann aufgefunden

Einen verletzten 40 - Jährigen fanden Polizeibeamte am Montagabend in einem Wohnhaus in dem Biebertaler Ortsteil Königsberg nach einem größeren Polizeieinsatz. Zuvor hatte es Hinweise darauf gegeben, dass die Person sich in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in Gefahr befindet. Aufgrund der dann durchgeführten Feststellungen und Ermittlungen wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Die Beamten verschafften sich gegen 21.10 Uhr Zugang in die Wohnung des Mannes. Der 40 - Jährige wurde anschließend in ärztliche Obhut übergeben. Eine Gefahr für Dritte bestand während des Einsatzes nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

