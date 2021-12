POL-GI: Gleich drei Roller in Hungen entwendet + Haushaltshilfe und Freund bestehlen Seniorin + Busfahrer mit über ein Promille erwischt + Polizisten beleidigt und getreten + Mehrere Blutentnahmen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 20.12.2021:

Gießen: Einbruch in Gaststätte

In der Westanlage in Gießen kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Die Täter hatten dabei, teil mit erheblicher Gewalt, eine Fenstertür aufgebrochen und dann sich auf die Suche nach Bargeld gemacht. Sie fanden mehrere Hundert Euro und verschwanden wieder in unbekannte Richtung. Offenbar kommen die Täter noch für weitere Einbruchsdelikte in Frage. Zur fraglichen Zeit kam es in der Frankfurter Straße und in der Bahnhofstraße noch zu drei weiteren ähnlich durchgeführten Taten. Auch in diesen Läden hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 6555.

Lich: Einbrecher in Muschenheim aktiv

In ein Gebäude in der Brückgasse in Muschenheim ist ein unbekannter Täter am frühen Montagmorgen eingebrochen. Der Dieb hatte dabei eine Tür aufgebrochen und dann in Büroräumen nach Bargeld gesucht. Mit wenig Geld flüchtet er. Laut Zeugen soll er eine Umhängetasche mitgeführt haben und eine Mütze getragen haben. Zeugen, die am Montag, gegen 03.00 Uhr, etwas davon mitbekommen haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 6555.

Gießen: Streit auf dem Parkplatz

Auf dem Parkplatz im Reichensand kam es am Samstagnachmittag zu einem Streit zwischen einem Ehepaar und einem bislang Unbekannten. Der mutmaßliche Schläger hatte mit den beiden Personen zunächst Streit wegen einer Verkehrssituation. Anschließend soll der Mann dem Ehepaar bis zu dem Parkplatz gefolgt sein. Dort soll er einen 57 - Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der Schläger soll etwa 25 Jahre alt und ca. 180 Zentimeter groß sein. Der Unbekannte soll eine korpulente Figur haben. Auffällig sollen seine weißen Sneaker sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung

Nicht zu beruhigen war ein 23 - Jähriger offenbar am Freitagmittag. Offenbar hatte er mehrere Personen attackiert und zwei Männer so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Zunächst war der Polizei eine größere Schlägere mit vielen Personen gemeldet worden. Es stellte sich heraus, dass der 23 - Jährige, ein Asylbewerber aus Algerien, gleich mehrfach andere angriff. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer gefährlicher Körperverletzungen ermittelt.

Gießen: Auseinandersetzung vor Gaststätte in der Ludwigstraße

Mehrere Schläge ins Gesicht bekam ein 24 - Jähriger aus dem Lahn - Dill - Kreis am frühen Sonntagmorgen in der Gießener Ludwigstraße. Er hatte offenbar mutwillig gegen ein Fahrzeug getreten. Anschließend soll er dann von zwei anderen Männern, darunter ein 33 - Jähriger aus dem Landkreis Gießen, geschlagen worden sein. Er bekam vermutlich mehrere Schläge ins Gesicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Automat eingeschlagen

In der Straße Am Lindenbaum haben Unbekannte am Sonntagmorgen einen Automaten aufgebrochen. Die Diebe hatten es dann auf die Waren im Wert von etwa 500 Euro abgesehen. Der entstandene Sachschaden liegt bei 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Geldkassette weg

In der Neuen Bäue hatten es Langfinger am Sonntagnachmittag auf eine Geldkassette abgesehen. Die Täter hatten eine Scheibe eines dort geparkten Mercedes eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Geldkassette geholt. Zeugen konnten mitteilen, dass ein Täter circa 170 bis 175 Zentimeter groß sein soll und eine schwarz-weiß-rote Mütze getragen haben soll. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Fernwald: PKW in Annerod aufgebrochen

In der Industriestraße in Fernwald-Annerod haben Unbekannte am letzten Wochenende mehrere Werkzeuge aus einem Firmenbus entwendet. Die Diebe hatten eine Scheibe einer Kofferraumtür eingeschlagen und neben einem Werkzeugkasten auch eine Bohrmaschine und andere Gegenstände mitgehen lassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Gleich drei Roller entwendet

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Hungen gleich drei Roller entwendet. In der Straße Im Kunfe und in der Stettiner Straße wurden die Taten begangen. Der erste Fall wurde der Polizei am Sonntagmorgen an einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Kunfe gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der Roller aber nur bis zu einem Feldweg, der sich in der Nähe der Limesstraße befindet, gefahren und dort abgestellt wurde. Erfolg hatten die Täter jedoch bei zwei weiteren Diebstählen in der Stettiner Straße. Hier hatten es die Unbekannten auf einen dunkelblauen Roller der Marke CPI, Versicherungskennzeichen WGR968, und einen schwarzen Roller der Marke Nova Motors, Versicherungskennzeichen 941 VST, abgesehen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Pohlheim: Haushaltshilfe und Freund bestehlen Seniorin

Auf Bargeld in Höhe von etwa 6.500 Euro und EC-Karten hatten es am Samstag eine 34-jährige Haushaltshilfe und ihr 23-jähriger Freund in einem Pohlheimer Ortsteil abgesehen. Die seit mehreren Wochen angestellte Haushaltshilfe unterstützte eine 80-jährige Seniorin bei ihren wöchentlichen Einkäufen und Erledigungen. In letzter Zeit brachte die Frau, die sich das Vertrauen der Seniorin erschlichen hatte, ihren Freund mit. Offenbar nutzten beide das Vertrauensverhältnis am letzten Wochenende aus. Unter einem Vorwand verließ der 23-Jährige das Zimmer, in dem sich die 34 - Jährige und die 80 - Jährige aufhielten, und ging in die Küche. Dort stahl er dann offenbar das Bargeld und EC-Karten. Wenig später bemerkte die Rentnerin den Diebstahl und informierte die Polizei, welche umgehend die Ermittlungen aufnahmen. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und suchten die Haushaltshilfe bzw. ihren Freund auf. Sie räumten die Tat nicht ein und beteuerten weiterhin ihre Unschuld. Erst als ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Gießen vorlag, räumte der 23-Jährige den Diebstahl ein und übergab den Beamten etwa 4.600 Euro. Den Rest habe er offenbar in der Nacht von Freitag auf Samstag in mehreren Spielcasinos "verzockt". Die Ordnungshüter übergaben das noch vorhandene Geld der Seniorin.

Gießen: Busfahrer mit über ein Promille erwischt

Die Polizei zog am Freitagvormittag einen alkoholisierten Busfahrer aus dem Straßenverkehr. Beamte kontrollierten den Mann an der Bushaltestelle an der "Alten Post". Nach einem Alkoholtest räumte er den Konsum von Alkohol am Vorabend ein. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem Busfahrer eine Blutprobe. Darüber hinaus stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Neben einem Strafverfahren muss er nun auch arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchten. Er darf nun bis zur Wiedererlangung seines Führerscheins keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen.

Gießen: Beim alkoholisierten Autofahrer Drogen gefunden

Beamte fanden am Samstagabend in dem PKW eines 41-jährigen Mannes eine geringe Menge an Marihuana. Gegen 02.50 Uhr fiel der alkoholisierter Mann in einer Gaststätte in der Ludwigstraße auf. Trotz Betretungsverbot versuchte mehrmals in die Gaststätte zu kommen. Die Versuche scheiterten offenbar und er fuhr mit einem PKW davon. Beamte stoppten ihn nach einem Zeugenhinweis und bemerkten Alkoholgeruch. Das Display des Alkoholgerätes zeigte bei ihm 1,8 Promille an. Auf der Polizeiwache folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Auf der Toilette versuchte er Betäubungsmittel zu entsorgen. Es ergaben sich Hinweise auf den Handel mit Betäubungsmittel. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen durchsuchten die Ermittler das Fahrzeug und die Wohnung des 41-jährigen und stellten eine geringe Menge an Marihuana sicher und sein Mobiltelefon sicher.

Gießen: Drogentest reagiert positiv

Bei einer Kontrolle in der Bahnhofsstraße ergaben sich bei einem 29-jährigen Autofahrer Hinweise auf den Konsum von Drogen. Beamte stoppten den Mann am Donnerstag (16. Dezember) gegen 18.30 Uhr. Er räumte den Konsum von Marihuana einige Tage zuvor ein. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Nach der Blutentnahme auf der Polizeiwache und der Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro konnte der Wohnsitzlose Mann die Wache wieder verlassen.

Linden: Autofahrer pustet zwei Promille

Stattliche 2,46 Promille zeigte der Atemalkoholtester bei einem 54-Jährigen Autofahrer an. Polizisten erwischen den Promillefahrer am Samstag gegen 01.30 Uhr. Sie nahmen ihn wegen einer Blutentnahme mit auf die Polizeiwache und stellten seinen Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sicher.

Gießen: Polizisten beleidigt und getreten

In der Walltorstraße beleidigte am Samstag gegen 04.00 Uhr ein Mann mehrfach zwei Polizisten im Alter von 31 und 40 Jahren. Während der Feststellung der Personalien trat der 24-Jährige nach einem Beamten. Bei seiner im Anschluss folgenden Festnahme widersetzte er sich und trat erneut gegen die Ordnungshüter. Währenddessen beleidigte er die Beamten fortlaufend. Der Gießener stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Bereitschaftsstaatanwältin des Amtsgerichtes Gießen ordnete eine Blutentnahme bei dem Festgenommenen an. Anschließend durfte er die Polizeiwache wieder verlassen. Die beiden Polizisten konnten mit leichten Verletzungen ihren Dienst fortsetzen.

Verkehrsunfälle:

Wieseck: 750 Euro Schaden nach Unfall

Am Sonntag (19.Dezember) gegen 11:35 Uhr, befuhr eine 69-jährige Gießenerin in ihrem grauen VW die Alten-Busecker-Straße in Richtung Gustav-Stresemann-Ring. Zeitgleich fuhr ein 48-jähriger Mann aus Solms in einem schwarzen VW Polo in gleicher Richtung. Am Kreuzungsbereich der Alten-Busecker Straße / Weimarer Straße bog die Frau Links ab und stieß mit dem Polo-Fahrer zusammen, welcher offenbar geradeaus weiterfahren wollte. Hierbei entstand ein Schaden von 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641 7006 3755.

Gießen: Parkplatzrempler im Parkhaus

Am Donnerstag kam es offenbar zu einem Parkplatzrempler in einem Parkhaus in der Südanlage. Zwischen 14.45 und 16.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dort einen geparkten Toyota. Die Polizei schätzt den Sachschaden an der Stoßstange des silberfarbenen Auris auf etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Heuchelheim/Lahn: Zeugen merken sich nach Unfall Kennzeichen

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Schulgasse hat sich der mutmaßliche Verursacher zu Hause schlafen gelegt. Der 29-jährige Autofahrer war am Sonntag gegen 21.50 Uhr mit seinem PKW auf der Marktstraße unterwegs und wollte in die Schulgasse abbiegen. Dabei stieß er gegen einen geparkten Opel und fuhr trotz Sachschaden einfach davon. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Besitzerin, welche anschließend umgehend die Polizei in Kenntnis setzte. Die Zeugen konnten sich glücklicherweise das Kennzeichen merken, so dass eine Streife die Halteranschrift aufsuchen konnte. Dort trafen die Beamten auf das beschädigte Fahrzeug. Auf Klopfen und Klingeln öffnete der Halter seine Haustür nicht, so dass die Staatsanwaltschaft die Türöffnung durch einen Schlüsseldienst anordnete. In seiner Wohnung lag der Halter des Fahrzeuges schlafend auf seinem Sofa und roch eindeutig nach Alkohol. Nachdem die Ordnungshüter ihn weckten und mit zur Dienststelle mitnehmen wollten, leistete er Widerstand. Dabei kam es offenbar zu keinen Verletzungen. Auf der Polizeiwache folgten wegen möglichem Nachtrunk zwei Blutproben, die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel und seines Führerscheins. Anschließend durfte er die Wache wieder verlassen. Wer hat den Unfall ebenfalls beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Rabenau: Mit über ein Promille Unfall verursacht

1,75 Promille bei einem 26-jährigen Autofahrer zeigte der Alkoholtester den Beamten nach einem Unfall auf der Landstraße 3146 bei Rabenau an. Gegen 21.30 Uhr war der im Landkreis Gießen wohnende Mann mit seinem PKW von Rabenau nach Allendrof/Lumda unterwegs. Vermutlich infolge des Alkohlgenusses kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr er einen Leitpfosten und fuhr mehrere Meter durch einen Graben. Nachdem er offenbar mit seinem Fahrzeug auf die Straße gelangte geriet er im Talweg erneut von der Fahrbahn ab und kam mit dem Wagen im Graben zum Stehen. Nach seinem Alkoholtest musste er mit auf die Polizeiwache. Nach der Blutentnahme konnte er die Woche wieder verlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren für sein Verhalten verantworten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Blutentnahme nach Unfall - Fahrer leichtverletzt

Mit leichten Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung einen 34-Jährigen Autofahrer nach einem Unfall in ein Krankenhaus. Der Gießener war am Sonntag gegen 04.30 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Robert-Sommer-Straße unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen geparkten Peugeot, welchen er anschließend auf einen Renault schob. Bei dem 34-Jährigen ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Das Ergebnis einer Blutentnahme, welche bei dem Autofahrer genommen wurde, wird in einigen Tagen Aufschluss über seinen Alkohol- und Drogenkonsum geben. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

