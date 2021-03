Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wucherpreis bei Handwerksleistung

Gießen (ots)

Gießen:

Die Freundin einer 80-jährigen Seniorin hat am Montag offenbar verhindert, dass die Seniorin nicht Opfer von Betrügern wurde. Drei unbekannte Männer klingelten bereits am Samstag gegen 11.30 Uhr bei der in der Robert-Sommer-Straße wohnenden Gießenerin und boten ihr die Erneuerung der Regenrinne für 500 Euro an. Gegen 15.00 Uhr beendeten sie erstmal ihre Arbeiten, um dann am Montag gegen 09.30 Uhr wiederzukommen und um den Rest zu erledigen. Als sie ihre "Handwerksleistung" gegen 09.30 Uhr beendet hatten, forderte der angebliche "Chef" die Kosten von 8.800 Euro. Auf die Nachfrage zu einer Rechnung gab er an, dass sich die Kosten bei einer Erstellung um 30 Prozent erhöhen würde. Nun wurde die Seniorin misstrauisch und informierte ihre Freundin. Die Dame fuhr mit den Betrügern zur Bank und ging alleine hinein. In der Zwischenzeit informierte ihre Freundin die Polizei. Noch bevor die Streife bei dem Kreditinstitut ankam, flüchteten die Gauner mit einem weißen Transporter. Zu einer Geldübergabe war es glücklicherweise nicht gekommen.

Beschreibung der Verdächtigen:

Der erste Verdächtigen ist zirka 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare und ein schmales Gesicht. Der Zweite ist zirka 50 Jahre, etwa 1,65 Meter groß und kräftig. Er hat ein rundes Gesicht, leicht lockige schwarze Haare und einen Bauchansatz. Der dritte Mann ist etwa 20 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare. Die Betrüger waren an beiden Tagen mit einem weißen Sprinter in der Robert-Sommer-Straße.

Wem sind die Männer und der weiße Sprinter am Tatort aufgefallen. Wer kann Hinweise auf die Identität der Verdächtigen und/oder auf das Kennzeichen geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Damit sie keine bösen Überraschungen mit unseriösen Handwerkern erleben, rät die Polizei zur Vorsicht: Unseriöse Handwerker bieten immer wieder ihre Dienste an. Hierbei kann es sich um die unterschiedlichsten Leistungen handeln. Eines haben alle Angebote allerdings gemeinsam: Sie sind meist überteuert und werden oft unsachgemäß ausgeführt! Die vermeintliche Schnäppchenreparatur kann sich somit schnell ins Gegenteil wenden und wird anschließend noch richtig teuer. Oft fordern die unseriösen Arbeiter später mehr Geld als ursprünglich vereinbart. Aus diesen Gründen warnt die Polizei ausdrücklich vor Geschäften an der Haustür.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell