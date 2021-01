POL-GI: Alkoholtestgerät zeigt fast 1,7 Promille an+++ Parole aufgesprüht+++Autofahrer fällt mehrfach auf

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 27.01.2021:

Gießen: Alkoholtestgerät zeigt fast 1,7 Promille an

In der Grünberger Straße endete eine Kontrolle am Dienstagabend mit einer Beschlagnahme des Führerscheins. Ein 51 - Jährige Autofahrer war gegen 20.00 Uhr angehalten und kontrolliert worden. Es stellte sich heraus, dass er offenbar vor der Fahrt einiges an Alkohol zu sich genommen hatte. Ein erster Test ergab einen Wert von fast 1,7 Promille. Der Mann musste dann mit zur Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Parole hinterlassen

Am Berliner Platz haben Unbekannte offenbar in der letzten Nacht eine Parole auf der Fassade hinterlassen. Mittels Spray hinterließen sie einen Schriftzug am Rathausgebäude in einer Länger von über sieben Meter. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ladendieb ertappt

Sachen im Wert von fast 100 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag, gegen 20.00 Uhr, in der Ferniestraße in Gießen mitgehen lassen. Der Mann hatte Alkoholika, Essen und Sportbekleidung eingesteckt und wollte mit den Sachen flüchten. Der Verdächtige, ein 28 - Jähriger Asylbewerber aus Marokko wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: An Haustür gehebelt

Im Treiser Weg haben Unbekannte in den letzten Tagen versucht, eine Haustür gewaltsam zu öffnen. Die Täter hatten vergeblich an der Haustür gehebelt. Der Schaden an der Tür wurde am Dienstagnachmittag bemerkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: Mehrfach auffällig

Ein 39 - Jähriger aus Pohlheim war am späten Dienstagabend in der Gießener Straße gleich in mehreren Fällen auffällig. Zunächst hatte es sich herausgestellt, dass der Autofahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus verhielt er sich auffällig und gab einen Atemalkoholtest ab. Dies ergab einen Wert von etwa 0,9 Promille. Auch ein Drogenvortest ergab Hinweise auf die Einnahme von Kokain. Die Beamten fanden in dem Fahrzeug dann noch kleinere Mengen an Drogen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Hungen: Zusammenstoß mit Reh

Am Dienstag (26.Januar) gegen 18.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Friedberg in einem Volvo die Landstraße 3137 von Villingen nach Ruppertsburg als unvermittelt ein Reh die Fahrbahn überquerte. Trotz eines sofort eingeleiteten Bremsmanövers konnte der Volvo-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Reh flüchtete nach dem Aufprall. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 59-jähriger Licher in einem BMW und ein 55-jähriger Reiskirchener in einem Ford befuhren hintereinander die Abfahrt der Bundesstraße 457 in Richtung Nieder-Bessingen. Beide beabsichtigten auf die Landstraße 3481 nach Nieder-Bessingen zu fahren. Der Licher bremste verkehrsbedingt an der Einmündung zur L3481 ab. Offenbar bemerkte der Ford-Fahrer den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Auf Gegenfahrbahn geraten

Am Dienstag (26.Januar) gegen 13.15 Uhr befuhr ein 49-jährige Mann aus Reiskirchen in einem Ford die Carl-Benz-Straße und beabsichtigte in die Ferdinand-Porsche-Straße abzubiegen. Offenbar geriet der Ford-Fahrer dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Opel eines 36-jährigen Grünbergers zusammen. Eine 27-jährige Mitfahrerin des Opels erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Mittwoch (27.Januar) gegen 11.30 Uhr den Mittelweg in Großen-Linden und touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines in Höhe der Hausnummer 3 geparkten VW. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 300 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 46-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

