POL-GI: Raubüberfall in Wieseck+++Einbrüche+++Navi gestohlen+++Verdächtige Personen in Heuchelheim+++Mit Ziegel geworfen+++ Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Zeugenaufruf nach Raub

Nach einem Raubüberfall am Samstagnachmittag (23. März) in der Schusterstraße in Wieseck bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Gegen 15.15 Uhr forderte ein bislang unbekannter maskierter Räuber unter Vorhalt eines Messers von dem Kassierer eines Getränkemarktes Bargeld. Der Angestellte übergab das Geld in vierstelliger Höhe. Mit der Beute ergriff der Verdächtige anschließend die Flucht in Richtung Rabenauer Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen verlief die Suche negativ.

Beschreibung des Tatverdächtigen: Der Mann ist zwischen 16 und 20 Jahre alt, hat dunkelblonde-rötliche Haare und einen Dreitagebart. Er trug dunkle Oberbekleidung, eine dunkle Jeans, hellblaue Turnschuhe mit weißer Sohle und hatte einen Rucksack mit weißem PUMA-Zeichen dabei. An seinem Handgelenk befand sich eine auffällig große Uhr. Wer hat die verdächtige Person, insbesondere vor und nach der Tat gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Einbruch in Fachhandel

Unbekannte brachen zwischen 22.00 Uhr am Freitag (20. März) und 13.00 Uhr am Samstag (21. März) in einen Fachhandel in der Europastraße ein. Die Unbekannten hebelten an der Gebäuderückseite eine Tür auf. Aus einem Büroraum stahlen sie zwei Laptops im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 1.000 Euro. Wer hat in der Nacht zu Samstag etwas Verdächtiges in der Europastraße beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Langgöns: Geld aus Bäckerei gestohlen

In der Breitgasse im Ortsteil Lang-Göns brachen Unbekannte in eine Bäckerei ein. Zwischen 16.30 Uhr am Sonntag (22. März) und 05.00 Uhr am Montag (23. März) brachen Unbekannte die Eingangstür der Bäckerei auf. Aus dem Gebäude, in dem sich ebenfalls eine Poststelle befindet, fehlen Softgetränke, Zeitungen und Bargeld in dreistelliger Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Zutritt zu Hof und Wohnhaus verschafft

Drei maskierte Personen klingelten am Freitag (20.März) gegen 22.55 Uhr an einem Hoftor in der Kinzenbacher Straße. Sie betraten unbefugt den Hof und das Wohngebäude. Nachdem ein Bewohner des Hauses mit der Polizei drohte, flüchteten die Unbekannten. Wem sind diese Personen aufgefallen und wer kann Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Rabenau: Einbruch auf Firmengelände

In der Straße "Auf dem Melmes" in Geilshausen brachen Unbekannte in der bereits vergangenen Woche in ein Firmengebäude ein. Sie hebelten die Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes auf und drangen in einen Lagerraum ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten offenbar ohne Beute. Der Einbruch wurde am Samstag (21. März) festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430

Grünberg: Diebstahl aus LKW

Zwischen Freitagabend (20.März) und Samstagmittag (21.März) haben Unbekannte die Scheibe eines "Am Kammerpfad" in Lehnheim geparkten LKWs eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie einen Laptop im Wert von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Sachbeschädigung

Unbekannte bestiegen zwischen Freitagabend (20.März) und Samstagmittag (21.März) das Dach des Jugendraumes in Freienseen. Sie beschädigten mehrere Ziegel und warfen sie nach unten. Dabei beschädigten sie einen vor dem Gebäude stehenden Tisch. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Wem sind die Unbekannten aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Autoscheibe eingeschlagen

Ein Navigationsgerät im Wert von etwa 300 Euro war die Beute eines Diebes in der Ostanlage in Lehnheim. Unbekannte schlugen zwischen 20.00 Uhr am Freitag (20. März) und 05.40 Uhr am Samstag die Scheibe eines geparkten Renault ein. Der Schaden an dem blauen Clio wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430. Verkehrsunfälle:

Hungen: Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Unfall kam es am Samstag (21.März) gegen 17.20 Uhr in der Hauptstraße in Nonnenroth. Ein bislang Unbekannter befuhr die Hauptstraße. Dabei kam er aus unbekannter Ursache in Höhe der Hausnummer 14 nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen. Ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen, flüchtete der Unfallverursacher. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: BMW beschädigt

Trotz Schaden von 2.000 Euro entfernte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall von Sonntag (22.März) zwischen 21.30 und 23.35 Uhr in der Bahnhofstraße. Vermutlich beschädigte der Unbekannte beim Ausparken den grauen 1er BMW und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser Kotflügel, Felge und Stoßstange vorne rechts beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Am Sonntag (22.März) gegen 10.46 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Marburger Straße. Eine 39-jährige Audi-Fahrerin und ein 28-jähriger Landrover-Fahrer befuhren die Marburger Straße in Richtung Friedhofsallee. Der 28-Jährige bemerkte offenbar den an der Ampel abbremsenden Audi zu spät und stieß mit diesem Zusammen. Die Insassen aus dem Audi verletzten sich leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Großen-Linden: Vorfahrt eines Radfahrers missachtet

Am Samstag (21.März) gegen 13.55 Uhr kam es zu einem Unfall in der Robert-Koch-Straße. Eine 69-jähriger Mann fuhr von der Siemensstraße in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er offenbar einen 57-jährigen Radfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Der Unfallverursacher hielt zunächst an, fuhr dann jedoch weiter. Dank eines Zeugen führten die Ermittlungen zu dem 69-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.250 Euro.

Gießen: Bei Parkmanöver Golf touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Mittwoch (18.März) 10.00 Uhr und Donnerstag (19.März) 16.00 Uhr in der Bleichstraße einen VW. Der schwarze Golf parkte auf einem Stellplatz in Höhe der Hausnummer 32. Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte der Unbekannte den Golf am Außenspiegel und Kotflügel. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Außenspiegel abgefahren

Mindestens 1.500 Euro Schaden beklagen zwei PKW-Fahrer in der Straße "Am Zollstock". Ein grauer Seat Exeo und ein roter Toyota Yaris parkten am Dienstag (17.März) zwischen 19.00 und 22.30 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 7. Offenbar beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die linken Außenspiegel der Fahrzeuge und entfernte sich vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

