Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pohlheim: Versuchter Raub in Watzenborn-Steinberg - Zeugenaufruf

Gießen (ots)

Die Polizei sucht nach einem versuchten Raub von heute früh (02. Dezember) in der Leipziger Straße in Watzenborn-Steinberg nach einem jugendlichen Täter. Gegen 05.20 Uhr forderte der Unbekannte unter Vorhalt einer Waffe das Bargeld einer 70-jährigen Zeitungsausträgerin. Offenbar durch einen Tritt in den Unterleib konnte die Frau zu ihrem Auto flüchten und wegfahren. Anschließend informierte sie die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Beschreibung des Verdächtigen: Der Täter ist vermutlich Anfang 20, etwa 1,65 Meter groß und hat dunkle Haare. Er war mit einem roten Tuch vor dem Mund maskiert. Nach Angaben der Zeugin soll der Jugendliche akzentfrei deutsch gesprochen haben. Bei der Waffe könnte es sich um eine Pistole gehandelt haben. Wer hat den Überfall auf die Frau beobachtet? Wem ist der Täter mit dem roten Tuch aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell