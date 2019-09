Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 12.09.2019: Drogen gleich zwei Mal sichergestellt+++Brandstiftungen vor Schule und im Studentenwohnheim+++Hochwertige Partikelfilter ausgebaut

Gießen (ots)

Gießen: Betäubungsmittel gleich zwei Mal sichergestellt

Innerhalb von etwa drei Stunden wurde ein 42 - Jähriger Asylbewerber aus Somalia im Gießener Stadtgebiet offenbar mit Drogen erwischt. Bei der ersten Kontrolle, die von der Bundespolizei und Gießener Beamten am Mittwoch, gegen 13.00 Uhr, in der Bahnhofstraße durchgeführt wurde, fanden die Beamten bei ihm mehrere Gramm an Drogen. Der Verdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Keine drei Stunden später wurde er in der Nähe ein zweites Mal kontrolliert. Dieses Mal führte die Durchsuchung des Mannes wieder zur Sicherstellungen von Drogen. Er wurde festgenommen.

Gießen: Einbruch in Gaststätte

Mit mehreren Hundert Euro verschwanden Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch aus einer Gaststätte in der Frankfurter Straße in Klein-Linden. Die Unbekannten hatten dort eine Tür aufgebrochen und den Innenraum der Gaststätte nach Bargeld abgesucht. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Altkleidercontainer offenbar in Brand gesteckt - Anschließend hoher Schaden

In der Gießener Straße in Wieseck haben Unbekannte am Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, den Inhalt eines Altkleidercontainers angezündet. Danach griffen die Flammen auf einen Containeranbau, der für die Betreuung von Schülern genutzt wird, über. Der Schaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Die verständigte Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Zeugen konnten in der Nähe Personen, die möglicherweise etwas mit dem Brand zu tun haben, beobachten. Dabei soll es sich um eine Gruppe von Jugendlichen handeln. Einer der Personen soll eine Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpulli getragen haben. Er soll einen dunklen Teint haben. Die zweite Person soll eine Jeans und einen Pulli getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung nach Feuer im Eichendorffring

Wegen Brandstiftung haben Kriminalbeamte am Donnerstagmorgen Ermittlungen im Eichendorffring aufgenommen. Vermutlich hatten Unbekannte gegen 07.00 Uhr in einem Raum im Erdgeschoss des Studentenwohnheims einen Brand gelegt. Durch den Brand entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die bislang durchgeführten Ermittlungen haben ergeben, dass unbekannte offenbar gezündelt haben. Die Kripo sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Partikelfilter ausgebaut

Beute im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte zwischen Freitag (6.9.2019) und Mittwoch (11.9.2019) gemacht. Die Täter hatten auf einem Parkplatz eines Firmengeländes gleich sechs Mal zugeschlagen. In allen Fällen bauten sie an Kraftfahrzeugen die Partikelfilter offenbar gezielt aus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Windschutzscheibe zerschmettert

Im Großer Steinweg haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Scheibe eines VW beschädigt. Offenbar schlugen die Vandalen mit einem Gegenstand gegen die Windschutzscheibe und verursachten einen Schaden von etwa 2.000 Euro, Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Eiscafé

Ohne Beute verschwanden Unbekannte am Donnerstagmorgen wieder aus einem Eiscafé in der Bahnhofstraße in Gießen. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Nachdem sie in den Innenraum eingestiegen sind, suchten sie offenbar Bargeld. Nachdem sie nichts fanden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Chevrolet touchiert

In der Roonstraße touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug zwischen 13.15 Uhr am Donnerstag (05. September) und 10.30 Uhr am Freitag (06. September) einen geparkten Chevrolet. Der Schaden an der Front des blauen Matiz wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Kropbacher Straße

Einen Hinweiszettel fand der Besitzer eines Peugeot leider nicht. Das schwarze Auto stand zwischen 21.30 Uhr am Montag (09. September) und 07.30 Uhr am Dienstag (10. September) am Straßenrand der Kropbacher Straße. Ein Unbekannter beschädigte das Fahrzeug und flüchtete anschließend. Der Schaden wird auf 750 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Kleinwagen nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Straße "Am Hain" nach einem Kleinwagen. Der Unbekannte stieß am Mittwochabend (09. September) um 17.15 Uhr offenbar beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Skoda und flüchtete anschließend. Der Schaden an der Stoßstange und dem Kotflügel des grauen Superb beträgt etwa 2.000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Ford Fiesta handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Toyota beschädigt

Einen lauten Knall hörten Anwohner Dienstagfrüh (10. September) in der Straße "Am Hügel". Offenbar beschädigte ein Unbekannter mit seinem PKW gegen 02.15 Uhr einen dort geparkten Toyota. Ohne seine rechtlichen Pflichten nachzukommen, flüchtete er. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Ludwigstraße

Trotz Schaden von 1.800 Euro flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall von Mittwoch (11. September) in der Ludwigstraße. Der Verursacher touchierte zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr einen dort geparkten braunen Hyundai. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Ford Tourneo beschädigt

Der Besitzer wollte Mittwochfrüh (11. September) nur einen Kaffee in einem Café in der Schillerstraße trinken. Seinen weißen Ford parkte er dort vor der Hausnummer 33 am Fahrbahnrand. Als er 15 Minuten später wieder zurückkam, entdeckte er einen frischen Unfallschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Der Unfall ereignete sich zwischen 08.40 und 08.55 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Marburger Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi. Der Verursacher touchierte am Dienstag (10. September) zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr den grauen Audi offenbar beim Vorbeifahren und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandene Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Rotes Auto nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht von Mittwochmittag (11. September) in der Gießener Straße nach einem roten Auto. Der Unbekannte touchierte gegen 12.00 Uhr mit seinem Fahrzeug den Arm einem auf der Straße stehenden 30-jährigen Mannes, der in sein Auto steigen wollte. Der Unbekannte fuhr in Richtung Gießen davon. Der 30-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

