Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 05.06.2019: Nach Streit Handy gestohlen+++Streit in Gießener Walltorstraße+++Unfall an der Kreisgrenze Gießen/Lahn-Dill - Anhänger kippt um

Gießen (ots)

Gießen: Nach Streit Handy gestohlen

Zwei Frauen (31 und 32 Jahre) gerieten Montagmittag (03. Juni) gegen 13.00 Uhr in einem Einkaufszentrum der Straße "Neustadt" aus bislang unbekannter Ursache in Streit. In dessen Verlauf zog die 32-Jährigen offenbar ihrer Kontrahentin an den Haaren, schlug sie mit den Fäusten, biss ihr in den Daumen und beleidigte sie. Anschließend entwendete sie das auf dem Boden gefallenen Mobiltelefon der 31-Jährigen und flüchtete. Der informierte Sicherheitsdienst konnte die Flüchtende bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Das defekte Handy konnte der Besitzerin wieder zurückgegeben werden. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die 32-Jährige ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auseinandersetzung in der Walltorstraße

Nach einer Auseinandersetzung von Dienstagnachmittag (04. Juni) in der Walltorstraße ermittelt die Polizei gegen die zwei Beteiligten. Aus bislang unbekannter Ursache schlugen sich ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger, beide aus dem Landkreis Gießen. Die Kontrahenten verletzten sich dabei leicht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Mountainbike gestohlen

Ein Unbekannter stahl am Dienstag (04. Juni) zwischen 08.00 und 15.00 Uhr ein in der Ringallee abgestelltes Mountainbike der Firma Cube. Das dunkelgraue Fahrrad hat einen Wert von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Im Höhenweg schlug ein Unbekannter zwischen 17.00 Uhr am Dienstag und 06.20 Uhr am Mittwoch die Scheibe eines Opel ein. Der Schaden an dem blauen Astra wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Unfallfluchten:

Wetzlar/Gießen: Unfall an der Kreisgrenze - Anhänger kippt um

Am späten Mittwochvormittag stürzte auf der Landesstraße 3451, zwischen Kleinlinden und Dutenhofen ein Anhänger um. Der 26 - Jährige Fahrer aus Lahnau war mit seinem "Gespann", bestehend aus einem Transporter und einem Anhänger, in Richtung Kleinlinden unterwegs. In Höhe der Abfahrt nach Allendorf, noch im Landkreis Lahn-Dill, kam der Transporter ins Schleudern. In der Folge kippte der Anhänger und blockierte die Straße. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Die Straße konnte nach kurzer Sperrung nach etwa einer Stunde wieder freigegeben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zafira beschädigt

In der Reichenberger Straße beschädigte Samstagmittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Opel und flüchtete. Der silberfarbene Zafira stand dort zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr und hat nun einen Schaden an der Motorhaube rechtsseitig. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Frontschürze beschädigt

Einen Schaden an der Frontschürze hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall von Dienstagnachmittag in der Straße "Im Wäldchen". Er touchierte dort zwischen 15.15 und 16.30 Uhr die Frontschürze eines geparkten roten VW Polo. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Frischen Schaden entdeckt

Einen frischen Schaden am Kotflügel beklagt die Besitzerin eines grauen Toyotas, als sie Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr das Auto wiederbenutzen wollte. Der Toyota stand seit Freitagabend (31. Mai), 19.00 Uhr, in der Straße "Großer Steinweg". Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Unfallflucht in der Fellinghäuser Straße

Der an der Stoßstange beschädigte Audi stand nur eine halbe Stunde in der Fellingshäuser Straße. Ein Unbekannter touchierte Montagnachmittag (03. Juni) den schwarzen A4 zwischen 15.45 und 16.15 Uhr und flüchtete anschließend. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall im Holzweg

Trotz Schaden von 1000 Euro an einem Audi fuhr ein Unfallverursacher einfach weiter. Offenbar bei Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den im Holzweg geparkten grauen A3 und flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich zwischen 21.20 Uhr am Dienstag und 09.15 Uhr am Mittwoch (05. Juni). Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Sabine Richter Pressesprecherin

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell