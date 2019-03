Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 28.03.2019: 59 - Jährige mit 3,2 Promille erwischt+++Laternenmast beschädigt

Gießen (ots)

Langgöns: 59 - Jährige mit 3,2 Promille erwischt

Am Mittwochvormittag kontrollierten Beamte der Polizeistation Gießen Süd eine 59 - Jährige Autofahrerin aus Butzbach. Dabei zeigte das Alkoholtestgerät einen Wert von 3,2 Promille an. Vorausgegangen war dem Ganzen eine durch einen Zeugen gemeldete Unfallflucht am Mittwoch, gegen 11.00 Uhr, in der Hauptstraße in Oberkleen. Offenbar hatte eine Fahrerin eines schwarzen Audi einen Lieferwagen beschädigt. Nach dem Unfall fuhr die Frau zunächst davon und beging eine Unfallflucht. Aufgrund der guten Zeugenangaben konnte die mutmaßliche Fahrerin wenig später in der Nähe festgenommen werden. In einem Einkaufskorb führte sie zwei Schnapsflaschen mit. Anschließend erfolgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins sowie des Autoschlüssels. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Werkzeug entwendet

In der Wetzsteinstraße haben Unbekannte am Mittwoch, zwischen 15.30 und 16.00 Uhr, einen Peugeot Boxer aufgebrochen. Die Unbekannten hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und neben einer Geldbörse und einem Rucksack auf mehrere Werkzeugteile mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Fahrrad im Anneröder Weg gestohlen und wiedergefunden

Bereits Mitte Februar wurde einem 32 - Jährigen Gießener dessen Mountainbike im Anneröder Weg gestohlen. Der Gießener erstattete aber keine Anzeige. Zufällig entdeckte er sein Rad am 27.3.2019 in der Heinrich-Fourier-Straße vor einem Einkaufsmarkt wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

In Watzenborn-Steinberg kam es am Mittwoch, zwischen 05.30 und 18.40 Uhr, zu einer Unfallflucht. Dort wurde ein Mercedes der A-Klasse an der hinteren linken Seite beschädigt. Trotz Schadens von etwa 1.500 Euro flüchtete der Verursacher. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Unfallflucht im Bereich einer Baustelle

Zu einer Unfallflucht kam es auch am Mittwoch, gegen 18.10 Uhr, in der Rodheimer Straße in Heuchelheim. Offenbar beim Abbiegen im Bereich einer Baustelle bzw. Ampelanlage wurde ein schwarzer Porsche beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Laternenmast beschädigt

Im Rothweg wurde zwischen Freitag und Montag ein Laternenmast beschädigt. Offenbar rangierte ein Fahrzeug und kam dabei gegen den Mast. Dabei verbog sich die Laterne, so dass ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

