POL-GI: Pressemeldungen vom 13.11.2018: Gießen: Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz+++Blutspuren hinterlassen+++ Dunkelblauer Sprinter nach Diebstahl gesucht+++Kind bei Unfall verletzt

Gießen (ots) - Gießen: Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz

In der Bahnhofstraße haben sich zwei Männer am Montag, gegen 20.30 Uhr, in die Haare bekommen. Ein 55 - Jähriger war an der Wache der Bundespolizei erschienen und meldete eine Schlägerei am Bahnhofsvorplatz. Eine Streife der Bundespolizei traf dort auf einen 55 - Jährigen. Der im Gesicht stark blutende Mann hatte offenbar Streit mit einem 22 - Jährigen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den mutmaßlichen Schläger wurde ein Verfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Handtasche aus Skoda geklaut

Eine in einem Skoda auf der Rückbank liegende Handtasche verleitete offenbar einen unbekannten Täter am Montagvormittag (12. November) zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr, eine Scheibe des Autos einzuschlagen. Die Besitzerin stellte ihren Skoda auf einen Parkplatz in der Schneidergasse ab. Als sie drei Stunden später zurückkam, stellt sie ihren Verlust der Handtasche inklusive diverser Papiere und Dokumente fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Täter hinterlässt Blutspur nach Autoaufbruch

In der Hannah-Ahrendt-Straße schlug in der Zeit von Montagabend, 12.30 Uhr, bis Dienstagvormittag, 08.00 Uhr, ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines schwarzen Opels ein. Dabei verletzte sich der Täter und hinterließ Blutspuren im Auto. Der Unbekannte klaute eine Handtasche und hinterließ einen Schaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Staufenberg: Geldbörse aus Auto gestohlen

Auf unbekannte Art und Weise brachen Langfinger einen in der Lumdastraße geparkten grauen Toyota auf und stahlen eine Geldbörse inklusive verschiedener Papiere und Dokumente. Der Täter hat vermutlich zwischen Montagnachmittag, 15.00 Uhr, und Dienstagfrüh, 06.50 Uhr zugeschlagen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Kratzer an schwarzen Passat

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Montag, gegen 14.00 Uhr und Dienstagvormittag, gegen 09.30 Uhr, in der Heinrich-Heine-Straße einen schwarzen Passat zerkratz. Mit einem spitzen Gegenstand ritzte er mehrmals in den Lack der Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Buseck: Dunkelblauer Sprinter nach Diebstahl gesucht

Die Polizei sucht nach Hausfriedensbruch und Diebstahl nach zwei unbekannten Personen, die in der Nacht zu Samstag (10. November) unbefugt ein Grundstück in der Straße "Fischbach" betraten und sich verdächtig verhielten. Ein Anwohner beobachtete die beiden Männer, wie sie auf mehreren Grundstücken herumliefen und offenbar nach etwas Verwertbaren suchten. Auf dem Grundstück befanden sich Schrottcontainer, aus denen vermutlich Gegenstände geklaut wurden. Nachdem der aufmerksame Anwohner die Unbekannten ansprach, flüchteten sie mit einem dunkelblauen Mercedes (Sprinter) mit ausländischem Kennzeichen in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Kind nach Unfall leichtverletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 9-jähriges Mädchen nach einem Unfall vom Montagnachmittag (12. November) gegen 15.00 Uhr in der Philosophenstraße zu. Eine19-jährige Fahrerin eines Daimlers wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken und schlug ihr Lenkrad nach rechts ein. Während sie rückwärtsfuhr, öffnete eine 9-jährige Beifahrerin eines daneben geparkten Autos die Türe und stieg aus. Die geöffnete Tür wurde durch den rückwärtsfahrenden Daimler wieder zugedrückt und das Mädchen dabei eingeklemmt. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Mädchen in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Grünberg: Leicht verletzt

Beim Abbiegen von der Kreisstraße 150 von Queckborn kommend auf die Bundesstraße 49 in Richtung Lindenruth ereignete sich am Montagnachmittag (12. November) ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 22-jährige Beifahrerin leichtverletzte. Gegen 17.30 Uhr bog ein 43-jähriger Fahrer eines BMW von der Kreisstraße auf die Bundesstraße ein. Dabei übersah er auf der B49 offenbar einen Golf, dessen Fahrer von Grünberg in Richtung Lindenstruth unterwegs war. Beide Autos stießen zusammen und die Beifahrerin des BMW verletzte sich dabei leicht. Ein RTW brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro.

Unfallfluchten:

Gießen: Blauer VW Transporter beschädigt

Der durch eine Unfallflucht linksseitig beschädigte Kleintransporter (VW T6) stand nur eine Stunde am Fahrbahnrand der Gießener Straße 71-73. Der Unbekannte beschädigte auf unbekannte Art und Weise den Transporter an der hinteren linken Ecke und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 4500 Euro zu kümmern. Die Unfallzeit war am Montagmittag (12. November) zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Schwarzer Van nach Unfallflucht gesucht; Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht von Montagnachmittag (12. November) nach einem schwarzen Van mit Friedberger Kennzeichen und Zeugen. Gegen 17.45 Uhr überquerte eine 19-jährige Fußgängerin aus Linden die Bahnhofsstraße (Höhe C&A) von der Johannette-Lein-Gasse in Richtung Löwengasse. Dabei wurde die Lindenerin von einem rückwärtsfahrenden Van angefahren, der offensichtlich zuvor auf der Bahnhofsstraße in Fahrtrichtung Neustadt stand. Die 19-Jährige verletzte sich dabei leicht am Beim. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unbekannte weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zum Zeitpunkt des Unfalles waren weitere Zeugen, die der Polizei namentlich nicht bekannt sind. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat den Fahrer des gesuchten Vans gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Sabine Richter Pressesprecherin

Jörg Reinemer Pressesprecher

