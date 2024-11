Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle der Landkreise HEF und VB

Fulda (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht und Verdacht Trunkenheitsfahrt

Nentershausen. Am Samstag (23.11.), gegen 2.30 Uhr, beschädigte ein 27-jähriger Mann aus Sontra drei geparkte Pkw, als er alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs war. Zudem hatte er sich letztlich in einem Waldstück festgefahren und meldete sich selbst bei der Polizei. Da sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

Schlitz. Am Samstag (16.11.), um 19.30 Uhr, kam es in der Schlesischen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen grauen Audi e-tron und entfernet sich im Anschluss vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Lauterbach

Mücke. Am 3. Oktober kam es auf der B 49, zwischen Ermenrod und Ruppertenrod, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Ruppertenrod. Nach derzeitigen Erkenntnissen musste der Lkw-Fahrer aufgrund eines entgegenkommenden Pkws, welcher ein anderes Fahrzeug im Kurvenbereich überholte, nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. In Folge dessen geriet dieser auf die rechte Bankette und touchierte die Leitplanke. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Alsfeld

Bad Hersfeld - Am Freitag (22.11.), in der Zeit von 05:30 Uhr bis 14:30 Uhr parkte eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenstein ihr Fahrzeug, einen schwarzen VW Golf, ordnungsgemäß in einer der Parkbuchten des DRK-Geländes im Seilerweg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken am linken Heck und den Rückscheinwerfer. Es entstand ein Sachschaden durch Kratzer in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schlitz - Am Freitag (22.11.), in der Zeit von 09:15 Uhr bis 11:45 Uhr parkte eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula ihr Fahrzeug, einen schwarzen Mitsubishi ASX, zunächst bei der Bäckerei Gerlach und anschließend auf dem Lidl-Parkplatz. Nachdem sie zu Hause ankam, stellte sie einen Unfallschaden in Höhe von 500 Euro am Heck ihres Fahrzeuges fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Heringen - Am Freitag, (22.11.) um 10:14 Uhr rangierte eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen mit ihrem Fahrzeug auf der Ölbergstraße auf Höhe der Hausnummer 2 in Heringen/Widdershausen. Dabei touchierte sie ein abgestelltes Firmenfahrzeug von einem ambulanten Pflegedient. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf 3.000 Euro.

Schenklengsfeld - Am Sonntag (24.11.) um 16:50 Uhr befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld die L3171 aus Fahrtrichtung Unterweisenborn kommend in Richtung Hohenroda. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Hünfeld befuhr die L3171 in entgegengesetzter Richtung. Der Pkw-Fahrer ordnete sich auf der linken Abbiegespur ein, um nach links in Richtung Schenklengsfeld abzubiegen. Beim Abbiegen kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und mit einem RTW in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Hersfeld - Am Sonntag (24.11.) um 21:00 Uhr parkte ein 67-jähriger Fahrer eines Pizza-Lieferdienst aus Bad Hersfeld den Pkw am rechten Fahrbahnrand der Banater Straße ab. Beim Aussteigen rollte das Fahrzeug plötzlich aufgrund der nicht angezogenen Handbremse im Gefällstück nach links. Der Pkw überfuhr eine Bordsteinkante und rollte anschließend einen Abhang von 4 Metern hinunter. Erst durch den Aufprall gegen eine Hauswand kam der Pkw zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 3.500 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Kran einer Abschleppfirma geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell