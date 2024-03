Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hinterrad gestohlen - Einbruch in Kirchengebäude

Fulda (ots)

Hinterrad gestohlen

Fulda. In der Leipziger Straße stahlen Unbekannte am Montag (18.03.), zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr, das Hinterrad eines Fahrrades des Herstellers KLM. Das Zweirad im Wert von rund 300 Euro stand auf einem Abstellplatz im Bereich der Hochschule und war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kirchengebäude

Bad Salzschlirf. Ein Kirchengebäude im Söderweg wurde zwischen Freitagmittag (15.03.) und Dienstagmorgen (19.03.) zum Ziel Unbekannter. Die Täter drangen in den Verwaltungsbereich ein und durchsuchten die Innenräume nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell