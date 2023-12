POL-OH: Kollision mit einem Laternenmast

Vogelsbergkreis (ots) - Schotten. Am Dienstag (05.12.), gegen 9.40 Uhr, kam es in der Mühlstraße im Ortsteil Rainrod zu einem Brand in einem Wohnhaus. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannte es im Bereich des Dachstuhls. Durch ein schnelles Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile weitestgehend verhindert werden. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat die ...

