Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Bebra. Unbekannte brachen zwischen Montag (14.11.) und Donnerstag (24.11.) in ein Einfamilienhaus in der Apothekenstraße ein. Nach aktuellem Kenntnisstand öffneten die Einbrecher ein Kellerfenster gewaltsam und gelangten so in die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach momentanen Erkenntnissen nichts. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell