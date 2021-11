Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw beschädigt und Getränke gestohlen - Fahrrad entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Lkw beschädigt und Getränke gestohlen

Niederaula - Während ein Lkw-Fahrer in der Nacht zu Donnerstag (11.11.) seine Ruhezeiten auf dem Rastplatz "Strampen" an der A7 einhielt, beschädigten Unbekannte die Planenabdeckung seines Sattelaufliegers und entwendeten hieraus vier Flaschen Apfelschorle. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad entwendet

Bad Hersfeld - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (11.11.) ein gelbes Mountainbike der Marke "Specialized", Modell "Stumpjumper", im Wert von circa 3.600 Euro. Zur Tatzeit war das Zweirad mit einem Faltschloss an einem Baum neben einer Sportstätte in der Homberger Straße befestigt. Der entstandene Sachschaden an dem Schloss beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

