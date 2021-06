POL-OH: Autoscheibe eingeschlagen

Polizeipräsidium Osthessen

Lauterbach - Unbekannte schlugen am Dienstagnachmittag (22.06.), in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 15 Uhr, die Scheibe eines in der Vogelsbergstraße abgestellten, blauen Kia ein. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

