POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Freitag (04.06.) wurde in der Zeit von 07:45 Uhr bis 16 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter grauer Opel Corsa in der Amazon-Straße durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Philippsthal - Am Montag (07.06.) befuhr gegen 15 Uhr ein 19-jähriger Honda-Fahrer die Vachaer Straße aus Richtung Oberzella kommend in Richtung Ortsmitte Philippsthal, als ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer, der in entgegengesetzter Richtung fuhr, beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des 19-Jährigen streifte. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall - Lkw-Fahrer wendet

Niederaula - Am Dienstag (08.06.), gegen 9:50 Uhr, ist ein 65-jähriger LKW-Fahrer von der A7 kommend nach links auf die B62 abgebogen, um verbotswidrig zu wenden. Der Mann missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 68-jährigen Wohnmobil-Fahrers. Der Fahrer des Wohnmobils konnte, trotz Gefahrenbremsung, nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von circa 7.000 Euro an beiden Fahrzeugen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra-Weiterode - Zur Unfallzeit am Dienstag (08.06.), gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Bad Hersfelder Pkw-Fahrer mit seinem Skoda die Eisenacher Straße. Im Einmündungsbereich Eisenacher Straße / L 3251 wollte er dann nach rechts in Richtung Bebra-Breitenbach einbiegen. Dabei übersah er einen 80-jährigen Radfahrer aus Ronshausen, der rechts auf dem dortigen Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der 80-jährige Radfahrer wurde leichtverletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 350 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Ronshausen- Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (08.06.), gegen 14.30 Uhr, die Kasseler Straße aus Richtung Wildeck-Hönebach kommend in Richtung Bebra-Weiterode. Im Bereich der Kasseler Straße streifte er im Vorbeifahren den Fahreraußenspiegel eines Opel-Astra aus Bebra, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

