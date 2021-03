Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der Pst. Alsfeld

Vogelsbergkreis (ots)

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Alsfeld - Am Mittwoch (17.03.), gegen 17:25 Uhr, befuhr eine 79 Jahre alte Alsfelderin mit ihrem grauen Opel die L 3160 aus Eulersdorf kommend in Richtung Eifa. Zur gleichen Zeit befuhr ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem silbergrauen Katenwagen ebenfalls die L 3160 in entgegengesetzter Richtung. Zwischen den Abfahrten Reimenrod und Schwarz kam der Kastenwagen aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und touchierte mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel der Opelfahrerin. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Homberg - Am Donnerstag (18.03.), gegen 06:45 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Ebsdorfergrund mit seinem schwarzen Audi die L3073 von Nieder-Ofleiden kommend in Richtung Homberg (Ohm). Ein 43 Jahre alter Mann aus Rauschenberg wollte mit seinem grauen VW Golf auf das MHI Gelände abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr warten. Der junge Audifahrer sah den wartenden Golf zu spät und fuhr diesem von hinten auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Gefertigt: Polizeistation Alsfeld, Boppert, VA'e

