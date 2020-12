POL-OH: Pressemeldungen aus dem PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Fahrradfahrer flüchtet vor Polizei, stürzt und verletzt sich leicht

Am Freitag, 25.12.2020, um 03.15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrradfahrer aus Fulda die Petersberger Straße in Fulda. Auf Grund der bestehenden Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung / Ausgangssperre/ Alkoholverbot sollte der Fahrradfahrer diesbezüglich überprüft werden. Dieser entzog sich zunächst jedoch der Kontrolle, überquerte die Petersberger Straße und bog nach rechts in die Lindenstraße ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte zu Boden. Nach einer weiteren kurzen Flucht zu Fuß konnte er durch die Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer im Besitz von Drogen war und neben Medikamenten und Alkohol auch Drogen konsumiert hatte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die durch den Sturz erlittenen leichten Verletzungen im Klinikum Fulda behandelt. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden in Höhe von 50 EUR.

(Berichterstatterin: Koch, PHK' in - Polizeistation Fulda )

Hauneck- Oberhaun, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstag, den 24.12.2020 gegen 12.30 Uhr befuhr eine 55jährige Pkw- Fahrerin aus Oberursel mit ihrem Pkw Skoda Fabia die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda und wollte vermutlich an der Ausfahrt nach Oberhaun die B 27 verlassen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw Opel Signum eines 25jährigen aus Alheim. Es kam zum Zusammenstoß, beide Beteiligten wurden schwerverletzt und in die Kliniken in Fulda und Bad Hersfeld eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Leitplanken und eine Mauer wurden ebenfalls erheblich beschädigt. Hierbei beträgt der Sachschaden ca. 5000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ein Gutachter kam an der Unfallstelle zum Einsatz. Mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter Tel. 06621- 932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld zu melden.

Neuenstein - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Donnerstag, den 24.12.2020 um 15.35 Uhr befuhr ein 26jähriger aus Frankfurt mit seinem Pkw VW Golf die L 3155 von Raboldshausen kommend in Ri. Saasen. Ausgangs einer Rechtskurve querte laut dem Pkw- Fahrer ein Tier die Fahrbahn. Er erschrak, bremste und verlor die Kontrolle über den Pkw. Der VW geriet ins Schleudern, geriet nach links in den Flutgraben und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen, der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Golf befreien. Der Pkw wurde abgeschleppt, der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 10.000 Euro.

Niederaula - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Am Donnerstag, den 24.12.2020 gegen 16.00 Uhr wurde der Pkw Suzuki Swift Farbe Rot eines Hersfelders in der Straße "Schöne Aussicht" angefahren und im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 1000,- Euro. Der Unfallfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Als Verursacher kommt hier vermutlich ein Auslieferungsfahrzeug von Amazon in Form eines schwarzen Kastenwagens/Klein-LKW mit der Aufschrift "Amazon Prime" in Betracht. Dieses soll kurz zuvor an der Anschrift ausgeliefert habe, am Suzuki wurde auch schwarze Fremdfarbe festgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter Tel. 06621- 932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld zu melden.

(Berichterstatter: Scholz, PHK - Polizeistation Bad Hersfeld)

