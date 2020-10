Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vollbrand einer Sattelzugmaschine auf dem PP Pommer

Fulda (ots)

Am Dienstag den 13.10.2020 gegen 04.30 Uhr kam es auf einem Parkplatz (Pommer) an der A7 in Fahrtrichtung Süd, zwischen den AS Homberg/Efze und AS-Hersfeld-West, km 354, Gemarkung Neuenstein, Landkreis Hersfeld Rotenburg, zu einem Fahrzeugbrand einer Sattelzugmaschine.

Der 62-jährige, deutsche Fahrer hatte seine Ladung -22.000 kg Holzspäne für Hausdämmungen- gegen 01.30 Uhr in Magdeburg aufgenommen. Die Ladung war in Säcken verpackt.

Er befuhr die A7 in südlicher Richtung, als gegen 04.30 Uhr eine Fehlermeldung im Display des Fahrzeugs aufleuchtete. Es soll sich um einen Fehler in der Motorsteuerung gehandelt haben.

Er fuhr auf den nächstgelegenen Parkplatz Pommer und stellte das Fahrzeug ab. Als er das Fahrzeug verließ, stellte er Rauch- und Geruchsentwicklung fest. Der Fahrer "rettete" seine Wertsachen und Dokumente aus dem Fahrzeug und beobachtete dann schon wie Flammen aus dem Fahrzeug schlugen. Das Feuer griff zwischenzeitlich auf den Sattelauflieger und die Ladung über.

Auf Grund der enormen Hitzeentwicklung war der Parkplatz zunächst nicht mehr befahrbar und wurde durch die Streife und im weiteren, zeitlichen Verlauf durch die Autobahnmeisterei bis zum Abschluss der Löscharbeiten und der Abschleppung des Fahrzeugs in der Zufahrt gesperrt.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehren Bad Hersfeld und Homberg waren zur Löschung vor Ort ca. 1, 5 Stunden im Einsatz.

Als Brandursache wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt angenommen. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden.

(Berichterstatter: Busalt, POK - PASt. Bad Hersfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell