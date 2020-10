Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Herbstgefahren im Straßenverkehr

Fulda (ots)

Herbstgefahren im Straßenverkehr

Sicher durch die dunkle Jahreszeit

Wir alle merken es deutlich: Der Herbst ist da. Es wird später hell und früher dunkel; die Temperaturen sind spürbar frischer; und auch die Straßenverhältnisse haben sich schlagartig verschlechtert.

Egal ob Nebel, nasse Straßen oder rutschiges Laub - der Herbst sorgt bei Autofahrern für eine Menge Herausforderungen. Das zeigt auch die Unfallstatistik der letzten Tage: Wegen der schlechten Sicht und den nassen Straßen gab es in allen osthessischen Regionen deutlich mehr Unfälle.

Mehr Unfalle durch Nässe und Nebel

In Schotten zum Beispiel überschlug sich ein junger Mann am Montag (5.10.) samt Wagen - blieb aber Gott sei Dank unverletzt. Nicht ganz so viel Glück hatten die Autofahrer, die am Dienstag (6.10.) an einem Unfall in Fulda beteiligt waren: Hier geriet ein Auto wegen der regennassen Fahrbahn von der Straße ab und prallte mit einem anderen zusammen. Die Fahrer der jeweiligen Autos wurden schwer verletzt. Ein weiterer Unfall sorgte am Dienstag (6.10.) sogar für eine fünfstündige Fahrbahnsperrung: Ein Sattelzug geriet ins Schlingern und crashte auf der A4 bei Wildeck gegen die Schutzplanke.

Sicherheit im Verkehr steigern

Um das Risiko von Straßenunfällen zu minimieren, gilt es spätestens jetzt: Fahrzeug überprüfen und winterfest machen. Außerdem sind die drei Faustregeln, um die Sicherheit zu steigern:

- Auf gute Sichtbarkeit achten! Sind alle Lichter am Auto richtig eingestellt? - Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen anpassen! - Aufmerksam fahren, denn nicht alle Straßenverkehrsteilnehmer achten auf Punkt 1 und 2.

Wer unsicher ist, ob sein Fahrzeug "winterfit" ist, schaut vorsichtshalber in der Werkstatt vorbei und lässt es überprüfen.

Noch mehr Tipps

Weitere Tipps, wie Auto-, Radfahrer, aber auch Fußgänger sicher durch die dunkle Jahreszeit kommen, gibt es in den nächsten Wochen auf dem Instagram-Account der osthessischen Polizei @polizei_oh und der Homepage des Präsidiums unter www.polizei.hessen.de. Auch zwei Specials zu den Themen "Wildunfälle" und "Einbruchsschutz" sind geplant.

Stefanie Burmeister

