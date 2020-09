Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht auf dem Modellfliegerparkplatz auf der Wasserkuppe

Am 13.09.2020 wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer in der Zeit von 09:10h bis 14:15h ein auf dem Modellfliegerparkplatz auf der Wasserkuppe geparkter schwarzer Ford Tourneo am Heck beschädigt.

Der Unfallverusacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/ 96120 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeistation Hilders POK S. Diegelmann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell