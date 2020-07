Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerfahrer gestürzt und zunächst geflüchtet- Alleinunfall

Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Hofbieber befuhr am Samstag, den 25.07.2020, gg. 22.25 Uhr mit seinem Roller, einer Piaggio Zip, die L3174 aus Richtung Magretenhaun kommend in Richtung Petersberg. Kurz vor dem Abzweig der Straße Am Tannenküppel kam der 34-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein dortiges Verkehrsschild und stürzte anschließend zu Boden. Als die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens ihn medizinisch untersuchen wollte, flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 34-Jährige, der durch den Sturz zu Boden glücklicherweise nur leichte Schürfwunden davontrug, ermittelt werden. Da er zudem noch unter Alkoholeinfluss stand wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Der beschädigte Roller musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 250,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Hinweise geben könnten. Diese können sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105 0 melden.

Gefertigt: Polizei Fulda, PHK`in Schmitt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell