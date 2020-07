Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Zeugen gesucht! 450,- Euro Fremdschaden

Am Freitag, dem 10.07.2020 in der Zeit von 23.00 Uhr bis 01.10 Uhr parkte ein 29-jähriger Mann aus Fulda seinen PKW, einen blauen Toyota Auris, ordnungsgemäß in Fulda in der Bonifatiusstr. 2 auf dem dortigen Parkplatz. Als 29-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er an seinem PKW einen Schaden im hinteren linken Stoßstangenbereich feststellen. Ermittlungen ergaben, dass es sich um eine "Verursacherin" gehandelt haben muss. Diese hinterließ zwar eine schriftliche Nachricht mit einer Entschuldigung am PKW des 29-Jährigen, ihre aufgeschriebene Handynummer war jedoch unvollständig bzw. fehlerhaft. Anschließend entfernte sich die unbekannte Verursacherin von der Unfallstelle.

Am PKW des 29-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese können sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105 0 melden.

Polizeistation Fulda, PHK`in Schmitt

