Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand - Sachbeschädigung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Brand einer Hecke beschädigt Dachstuhl

Heinebach - Am Dienstagabend (30.06.), gegen 19:10 Uhr, kam es zum Brand einer Hecke im Bereich der Bossenstraße. Dieser entstand aus bisher unbekannter Ursache. Der Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses wurde ebenfalls durch den Brand beschädigt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 Euro.

Sachbeschädigung an einer Haustür

Bebra - Am Dienstag (30.06.), zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Eisenacher Straße. Unbekannte beschädigten den Glaseinsatz der Tür auf bisher unbekannte Art und Weise. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell