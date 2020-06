Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflüchtiger gesucht

Hünfeld (ots)

Am Dienstag, den 30.06.2020, zwischen 13.30 und 14.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen auf dem Parkplatz am Goldrain geparkten grauen Audi Q2. Durch den Anstoß entstand an der hinteren Stoßstange des Audis ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

