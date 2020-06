POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (24.06.), gegen 16:00 Uhr, parkte ein 23-jähriger Mann einen grauen Audi TT ordnungsgemäß am ´Alten Kirchweg` am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung ´Falkenblick`. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte das geparkte Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

