Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda - Am Mittwoch (22.01.) kam es gegen 17 Uhr in der Künzeller Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Drei der insgesamt vier Insassen wurden hierbei leicht verletzt. Als ein 75-jähriger VW-Fahrer aus Eichenzell von dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes nach rechts auf die Künzeller Straße einbog, übersah er den vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Opel-Fahrer aus Fulda, welcher die Künzeller Straße in Richtung Heinrichstraße befuhr. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 EUR.

Künzell - Am Mittwoch (22.01.) gegen 20.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fiat-Fahrer aus Künzell die Turmstraße in Richtung Dirlos, als er etwa auf Höhe der Hausnummer 190 aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen den Mast eines großen Verkehrsschildes stieß, dieses aus der Verankerung riss und es umknickte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf die linke Fahrzeugseite geworfen und kam so im angrenzenden Vorgarten neben dem umgeknickten Schild zum Liegen. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 EUR.

Fulda - Am Mittwoch (22.01.) kam es gegen 18.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger VW-Caddy-Fahrer aus Petersberg die Nießiger Straße aufwärts in nördlicher Richtung befuhr. Da er nach eigenen Angaben von einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug geblendet wurde, übersah er eine vor ihm liegende Verkehrsinsel und kollidierte mit dieser. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.200 EUR.

