Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse aus Audi A3 entwendet - Einbruch in Gaststätte

Vogelsberg (ots)

Geldbörse aus Audi A3 entwendet

MÜCKE. Im Ortsteil Nieder-Ohmen schlugen Unbekannte am Mittwochvormittag (11.9.) die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Audi A3 ein und entwendeten die im Innenraum befindliche Geldbörse. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf dem Parkplatz einer Schule in der Merlauer Straße. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

HOMBERG. Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag (12.9.) gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Marburger Straße ein. Im Inneren brachen die Täter einen Geldspielautomaten auf und entwendeten das Münzgeld in unbekannter Höhe. Darüber hinaus stahlen die Einbrecher ein Schließfachbehältnis für die Hausgäste. Der genaue Inhalt ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 400 Euro.

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel. +49 (0)661 / 105 - 1010

