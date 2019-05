Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Schlitz - Die Gesamtschule Schlitzerland in der Schlesische Straße war das Ziel von Einbrechern in der Nacht von Montag auf Dienstag (27./28.5.). Die Täter versuchten sich mittels Hebelwerkzeug sowie dem Einschlagen einer Scheibe einer Doppelflügeltür Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, woraufhin sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Wohnungseinbruch

Lauterbach - Unbekannte brachen am Dienstag (28.5.) zwischen 5:00 Uhr morgens und 18:00 Uhr abends in eine Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses in der Rockelsgasse ein. Bei dem früher als Gasthaus genutzten Gebäude verschafften sie sich durch das Eintreten der Wohnungstür Zugang zu dem Innenraum. Sie stahlen einen Laptop der Marke Toshiba im Wert von rund 200 Euro und entkamen unbemerkt mit ihrer Beute.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Geschrieben von: Praktikant Julian Wiegand

