Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse verschwunden

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Ein 74-jähriger Kunde hatte am Montag (27.5.), gegen 16.10 Uhr, seine Einkäufe in einem Verbrauchermarkt in der Straße An der Au mit Bargeld aus seiner Brieftasche bezahlt. Zuhause bemerkte er, dass die Brieftasche mit Bargeld und persönlichen Papieren nicht in seiner Jackentasche steckte. Da er vermutete, diese nach dem Bezahlen im Kassenbereich des Marktes vergessen zu haben, machte er sich sofort wieder auf den Weg und suchte und fragte im Markt nach. Die Brieftasche blieb jedoch verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen Fundunterschlagung und Diebstahl. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell