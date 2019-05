Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versicherungskennzeichen gestohlen - Getränke und Würstchen aus Vereinsheim entwendet - Einbruch in Vereinsgaststätte - Exhibitionist aufgetreten - Akkuschrauber und CDs gestohlen

Versicherungskennzeichen gestohlen

EICHENZELL. Im Eichenzeller Ortsteil Lütter entwendeten Unbekannte im Zeitraum vom 20.05. bis 24.05. das Versicherungskennzeichen 583 LXZ von einem Mofa. Das Kleinkraftrad war im Tatzeitraum in einer unverschlossenen Garage in der Rieder Straße abgestellt worden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Getränke und Würstchen aus Vereinsheim entwendet

EBERSBURG. Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (24.5.) und Sonntagnachmittag (26.5.) gewaltsam in das Vereinsheim eines Boxerclubs in der Straße "Im Wittigrund" im Ebersburger Ortsteil Thalau ein. Dabei entwendeten die Täter mehrere Getränkekisten und Würstchen im Wert von rund 200 Euro. Der verursachte Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Einbruch in Vereinsgaststätte

FULDA. Zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Tennisclubs in der Olympiastraße ist es in der Nacht zum Sonntag (26.5.) gekommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich die Unbekannten über den Eingangsbereich Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Anschließend begaben sich die Täter in die angrenzende Gaststätte und entwendeten aus dem Gaststättenbereich eine Schnapsflasche sowie einen Fernseher im Wert von rund 700 Euro. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Exhibitionist aufgetreten

FULDA. Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Freitagmittag (24.5.), gegen 13:05 Uhr, vor zwei Schülerinnen auf dem Gelände einer ehemaligen Kleingartenanlage zwischen der Magdeburger Straße und dem Zieherser Weg.

Die beiden 20-Jährigen befanden sich auf dem Nachhauseweg von ihrer Schule, als sie einen Mann bemerkten, der nach ihnen pfiff. Der Unbekannte hatte seine Hose heruntergelassen und manipulierte an seinem Glied. Die Schülerinnen setzten daraufhin zügig ihren Heimweg fort. Dabei machte der Mann keine Versuche, sich ihnen zu näheren oder anderweitig Kontakt aufzunehmen.

Der Tatverdächtige soll laut Zeugenangaben circa 1,70 Meter groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein. Er hatte ein europäisches Erscheinungsbild und einen Bierbauch. Er trug eine helle kleine Brille. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt mit einer weißen Beschriftung im Brustbereich. Möglicherweise führte der Mann ein Fahrrad bei sich.

Akkuschrauber und CDs gestohlen

FULDA. Im Zeitraum vom 12.05. bis 24.05. entwendeten Unbekannte aus einer Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses am Heinrich-von-Bibra-Platz einen Akkuschrauber und vier CDs im Wert von rund 250 Euro. Es entstand geringer Sachschaden.

