Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbrecher - Schlägereien - rabiate und dreiste Ladendiebe

Fulda (ots)

Reifen zerstochen

Fulda - In einem Parkhaus in der Lindenstraße zerstachen Unbekannte einen Reifen eines auf einem Parkplatz für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung abgestellten Pkw. Ob der Pkw dort berechtigt parkte ist nicht bekannt. Die Tat ereignete sich am Montag (27.5.), zwischen 08.45 Uhr und 18.15 Uhr. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro.

Rabiater Ladendieb

Fulda - Am Montagnachmittag (27.5.) beobachteten Angestellte eines Einkaufsmarktes einen Kunden, der gegen 13.30 Uhr mehrere Waren aus den Regalen nahm und in seinem Rucksack verstaute. Nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach ihn ein Ladendetektiv an und bat ihn ins Büro. Daraufhin versuchte der Dieb zu fliehen und schlug auf den Detektiv und seinen Kollegen ein, wobei beide leichte Verletzungen davontrugen. Allerdings gelang es ihnen den rabiaten Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Den 38-jährigen wohnsitzlosen Mann erwartet nun ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Zwei junge Männer bei Streitigkeiten verletzt

Fulda - Bei zwei Schlägereien, die sich am Montagabend (27.5.) zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr zugetragen haben, wurden ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger aus Fulda verletzt. Die Täter entkamen unerkannt. Nach den bisherigen Ermittlungen war es zunächst zwischen dem 23-Jährigen und seinen Kontrahenten am Pavillon im Schlosspark gekommen. Dieser mündete schließlich zu einer tätlichen Auseinandersetzung in Bahnhofsnähe. Dabei wurde der 23-Jährige mehrfach gegen den Oberkörper und Kopf getreten und geschlagen. Sein Mobiltelefon, das er dabei verlor, blieb verschwunden. Wenige Minuten später geriet ein 22-Jähriger mit vermutlich den gleichen Schlägern aneinander. Die Ursache der Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt. Ebenfalls im Bereich des Bahnhofsvorplatzes schlugen und traten sie auf den Geschädigten ein, bis dieser bewusstlos am Boden liegen blieb und Zeugen den Rettungsdienst verständigten. Der Verletzte wurde nach seiner Versorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Ob die beiden Täter etwas gestohlen haben ist noch nicht bekannt. Es liegt folgende Personenbeschreibung vor: Alter etwa 19-22 Jahre, etwa 185 Zentimeter groß und schlank. Beide waren dunkelhäutig und hatten lockige schwarze Haare, einer hatte eine Afro-Frisur. Sie führten einen grauen Rucksack mit sich.

Weiterer Einbruch in Vereinsheim

Ebersburg - Wie bereits gestern berichtet, waren Unbekannte am vergangenen Wochenende (24.-26.5.) in das Vereinsheim des Boxerklubs in der Straße Am Wittiggrund in Thalau eingebrochen. Vermutlich im gleichen Zeitraum oder einige Tage zuvor, war auch in das Sportlerheim eingebrochen worden. Obwohl die Anlage gut gesichert ist, gelangten sie mit brachialer Gewalt in die Innenräume. Auf ihrer Suche nach Beute fanden sie eine Musikanlage und ein Ballnetz mit mehreren Fußbällen. Unbemerkt verschwanden sie mit ihrer Beute. Der Wert der Beute beträgt etwa 300 Euro, der Sachschaden ist deutlich höher.

Dreiste Ladendiebin versteckt Beute im Kinderwagen

Fulda - Eine 27-Frau aus einem Fuldaer Stadtteil wurde am Montagmittag (27.5.) in einem Bekleidungsgeschäft in der Rangstraße beim Diebstahl ertappt. Bei der Durchsuchung ihrer Umhängetasche fanden die herbeigerufenen Polizeibeamten weiteres Diebesgut aus einem in der Nähe befindlichen Einkaufsmarkt. Dabei handelte es sich um etwa 30 verschiedene Artikel. Besonders dreist: die Diebin hatte ihre Beute im Kinderwagen versteckt, in dem ihre einjährige Tochter saß.

Auto aufgebrochen

Künzell - Auf dem Friedhofsparkplatz zwischen Künzell-Pilgerzell und Fulda-Edelzell schlugen Unbekannte am Samstag (25.5.), gegen 15.40 Uhr, die Seitenscheibe eines abgestellten Pkw ein. Aus dem Innenraum stahlen sie einen dort abgelegten Rucksack der Marke Marco Polo in Jeansoptik mit persönlichem Inhalt. Der geschädigte Eigentümer konnte die Täter noch mit einem grauen 5er-BMW-Touring mit HU-Teilkennzeichen flüchten sehen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell