POL-OH: Sachbeschädigungen - Eigentumsdelikte

Kennzeichendiebstahl

Neuhof - Unbekannte entwendeten zwischen Sonntagmorgen (26.5) und Mittwochmorgen (29.5.) die beiden amtlichen Kennzeichenschilder FD-AX 333 eines VW Golf, welcher im Parkhaus in der Straße "An der Richthalle" abgestellt war. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro.

Einbruch in Schule

Petersberg - In die Konrad-Adenauer-Schule in der Goerdelerstraße brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag (27./28.5.) ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher durch das aufhebeln und einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchten sie zwei Büroräume, aus welchen sie einen Laptop sowie zwei Spiegelreflexkameras entwendeten und unbemerkt entkamen. Der Schaden beträgt etwa 2.200 Euro.

Farbschmierereien

Fulda - Im Zeitraum von Freitagnachmittag (24.5.) bis Montagmorgen (27.5.) besprühten Unbekannte die Wände an der Heinrich-von-Bibra-Schule in der Buseckstraße. Mithilfe einer Schablone brachten die Täter einen Soldaten mit Hakenkreuzfahne sowie einen Schriftzug an einer Außenwand des Gebäudes an. Bereits am Wochenende zuvor (17.-19.5) waren Farbschmierereien an der Schule aufgesprüht worden.

Vandalismus

Hünfeld - Wie erst jetzt bekannt wurde, trieben Randalierer im Zeitraum von Mittwochabend (22.2.) und Samstagmorgen (25.2.) am Jugendgästehaus in der Jahnstraße ihr Unwesen. Die Täter zerbrachen einen Sichtschutzzaun und rissen zwei Steinplatte aus dem Boden der Gebäudeterrasse. Die Höhe des Sachaschadens ist noch nicht bekannt.

Kennzeichendiebstahl

Fulda - Im Fuldaer Stadtteil Lehnerz stahlen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (27./28.5.) die beiden amtlichen Kennzeichenschilder BK-S 703 eines in der Rauschenbergstraße abgestellten PKW. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro.

