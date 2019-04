Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drogendealer in U-Haft

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 09.04.2019

Drogendealer in U-Haft Lauterbach - Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Drogenfahnder der Regionalen Kriminalinspektion Vogelsberg einen 27-jähriger Drogendealer aus Lauterbach am 29. März in seiner Wohnung festnehmen. Dem Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit wird vorgeworfen, mit Betäubungsmittel Handel betrieben und diese unter anderem auch an Minderjährige abgegeben zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der 27-Jährige am Tag seiner Festnahme dem Haftrichter beim Amtsgericht Alsfeld vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell