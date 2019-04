Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruchsversuch scheiterte

Fulda (ots)

Einbruchsversuch scheiterte

Fulda - Im Stadtteil Niesig versuchten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (07.04.), in einen Einkaufsmarkt in der Niesiger Straße einzubrechen. Der Versuch, sich über die dortige Eingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, scheiterte jedoch. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Uwe Wingenfeld, Pressestelle, Tel.: 0661 / 105-1010

