Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Rauschgiftkommissariat findet Drogen und Waffen

Neuhof - Das Fuldaer Rauschgiftkommissariat hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Memelstraße Drogen im Wert von etwa 2.000 Euro sowie mehrere Hieb- und Stichwaffen sichergestellt.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats wegen Drogenhandels aus einer Wohnung in der Memelstraße heraus erließ das Amtsgericht Fulda auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus. In einer der beiden Wohnungen wurden die Einsatzkräfte fündig und stellten etwa 180 g verschiedener Drogen (Haschisch, Marihuana, Amphetamin), Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und Verpackungsmaterial sicher. Zudem fanden die Beamten mehrere Hieb- und Stichwaffen vor, die ebenfalls sichergestellt wurden.

Die drei in dem Haus wohnenden Beschuldigten, ein 38-jähriger Mann, ein 37-jähriger Mann sowie eine 37-jährige Frau wurden vorläufig festgenommen. Alle drei Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen.

Im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Durchsuchungsbeschlüsse kontrollierten die eingesetzten Beamten zwei Fahrzeug und stellten dabei fest, dass deren Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Diesbezüglich wurden gesonderte Ermittlungsverfahren gegen die beiden Fahrzeugführer, ein 35-jähriger Mann aus der Gemeinde Neuhof sowie der oben angeführte 37-Jährige, eingeleitet.

Harry Wilke Staatsanwaltschaft Fulda Tel.: 0661 / 924-2705

Uwe Wingenfeld Polizeipräsidium Osthessen Tel.: 0661 / 105-1010

