POL-OH: Medienmitteilung Nr. 2 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Freitag, 16.11.2018

Bad Hersfeld (ots) - Mann soll mit Faust Schaufensterscheibe eingeschlagen haben / Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise BAD HERSFELD - Eine Zeugin meldete am Freitag (16.11.), um 03.15 Uhr, eine eingeschlagene Schaufensterscheibe eines Fitnessstudios in der Kettengasse in der Bad Hersfelder Innenstadt. Demnach soll ein noch unbekannter größerer Mann mit dunklem Teint im Vorbeigehen die Scheibe mit der Faust eingeschlagen haben und sei dann davongerannt. Die anschließende Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Vermutlich hat der Täter sich bei der Sachbeschädigung an einer Hand verletzt. Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Einbruch in Pkw BEBRA-BREITENBACH - Am Donnerstagabend (15.11.), zwischen 18.00 und 23.45 Uhr, wurde in der Hersfelder Straße, auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte, die Seitenscheibe der Fahrertür eines blauen VW, Typ Bora, eingeschlagen. Auf dem Beifahrersitz lag eine kleine Ledergeldbörse. Vermutlich öffnete der Täter die Fahrertür und stahl aus dem Portemonnaie einen 100 Euroschein.

Diebstahl aus Wohnhaus BEBRA-SOLZ - Vermutlich durch eine unverschlossene Kellertür drangen Diebe am Donnerstag (15.11.), zwischen 17.45 und 18.35 Uhr, in ein Wohnhaus in der Bebraer Straße ein. Dabei wurde Schmuck, eine goldene Armbanduhr mit klappbarem Deckel über dem Ziffernblatt, vier Goldmünzen und etwas Bargeld in thailändischer Währung im Gesamtwert von ca. 4.000 Euro gestohlen.

Einbruch in Feldscheune / Alte Stichsäge im Wert von 10 Euro gestohlen ROTENBURG - Bei einem Einbruch in eine Feldscheune am Feldweg am Mündersbach wurde in der Nacht zum Donnerstag eine alte elektronische Stichsäge im Wert von ca. 10 Euro gestohlen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher, Tel.: 06621/932-131

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell