POL-OH: Dieseldiebstahl

Dieseldiebstahl Mücke - Aus dem Tank einer grauen Sattelzugmaschine entwendeten unbekannte Täter zwischen Montag, 23 Uhr und Dienstag, 13:30 Uhr auf dem Parkplatz "Hegberg" an der Bundessautobahn A5 rund 200 Liter Diesel. Die Diebe öffneten den Tankdeckel und zapften anschließend den Kraftstoff ab. Der Rastplatz an der A5 liegt in Fahrtrichtung Kassel. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

