Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß mit Auto: Kleinkraftradfahrer schwer verletzt

Petershagen (ots)

(SN) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich am Dienstagabend ein 53-jähriger Zweiradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Den Erkenntnissen nach hatte der Mann aus Petershagen auf einem Kleinkraftrad der Marke Zündapp gegen 20.15 Uhr die Straße Kuhhorn in Richtung der Stemmer Straße befahren und dabei beabsichtigt, in den Kreuzungsbereich der Rodenberger Straße einzufahren. Auf der befand sich von der Südfelder Dorfstraße kommend zeitgleich der 42-jährige Fahrer eines Seat. In der Folge kam es zur Kollision, der 53-Jährige stürzte auf den Asphalt. Zuvor hatte der Autofahrer noch versucht auszuweichen und dabei die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der rutschte dabei in einen Graben.

Ein alarmiertes Notarztteam kümmerte sich um den schwer verletzten Mann und brachte ihn mittels RTW in ein Krankenhaus. Der Petershäger Autofahrer blieb unverletzt. Angehörige kümmerten sich um den Abtransport der Unfallfahrzeuge.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell