Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Dieseldiebe entleeren Baggertank

Hüllhorst (ots)

Der Bagger einer Tiefbaufirma war in den vergangenen Tagen das Ziel von Dieseldieben. Rund 200 Liter des Kraftstoffes entnahmen sie dem Tank.

Das vollgetankte Arbeitsgerät hatten Mitarbeiter einer Tiefbaufirma bereits am vergangenen Mittwoch (11.10.) in einer Baustelle in der Straße "Am Pumpwerk" Ecke Ahlsener Straße in Ahlsen-Reinberg abgestellt. Als sie am Montag wieder ihre Arbeit aufnehmen wollten, sprang der Bagger nicht mehr an. Der Grund war schnell gefunden: Der Tank war komplett leer.

Wer Hinweise zum Dieseldiebstahl geben kann, wendet sich bitter unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell