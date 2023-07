POL-MI: Auto überschlägt sich bei Alleinunfall

Minden (ots) - Bei einem Auffahrunfall zwischen drei Pkws auf der Hausberger Straße wurde ein Autofahrer (20) am Montagnachmittag leicht verletzt. So befuhren die drei Fahrer mit einem Audi, Mercedes und einem Peugeot in der genannten Reihenfolge die Hausberger Straße in Fahrtrichtung Minden, als der 21-jährige Audi-Fahrer aus Porta Westfalica gegen 15.25 Uhr seinen ...

mehr