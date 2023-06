Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision mit Radfahrerin: Polizei sucht Zeugen

Rahden (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Rahden, bei dem am Mittwochmorgen (14.06.) eine Radfahrerin verletzt wurde, sucht die Polizei einen Autofahrer sowie Unfallzeugen.

Die 15-Jährige war gegen acht Uhr auf der Straße Örlingerhausen in Richtung der Sekundarschule in Rahden unterwegs. Als sie den Kreuzungsbereich "Sprados Kamp" fast passiert hatte, wurde ihr Hinterrad von einem Pkw touchiert, der aus der Straße "Sprados Kamp" kam und in Richtung Norden unterwegs war. In der Folge stürzte die Schülerin und verletzte sich leicht. Der Autofahrer hielt kurz danach an, schaute aus seinem Fenster und setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Bei dem Fahrer des kleinen weißen Pkw soll es sich um eine männliche Person handeln.

Hinwiese auf den flüchtigen Kleinwagen und dessen Fahrer nehmen die Verkehrsermittler unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

