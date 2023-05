Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungsverfahren nach Alleinunfall eingeleitet

Hille (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt wurde seitens der Polizei nach einem Alleinunfall in Hille-Eickhorst gegen einen 35-jährigen Lübbecker eingeleitet.

Der Mann, so die Erkenntnisse, hatte die Lübbecker Straße (B 65) in Richtung Nettelstedt befahren, als er am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr im Verlauf einer leichten Rechtskurve an der Einmündung Gänsebrink nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend kollidierte der Volkswagen mit einem Verkehrszeichen, einer Straßenlaterne sowie einer Hecke und dem dahinter stehenden Zaun. Mit deutlichen Beschädigungen kam das Auto schließlich zum Stillstand.

Da die alarmierten Polizisten bei dem Mann Anzeichen einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt bemerkten, wurde ihm auf der Wache Minden eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des leicht verletzten Lübbeckers wurde beschlagnahmt, der Unfallwagen abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell