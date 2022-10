POL-MI: Auto kollidiert mit Fahrer eines Krankenfahrstuhls

Lübbecke (ots) - Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag ihr Unwesen im Autohaus Schmale an der Hauptstraße (B 65) in Blasheim getrieben. Dabei hatten es die Täter offenbar gezielt auf Tabakwaren in der zugehörigen Tankstelle abgesehen. Zuvor waren die Kriminellen den Erkenntnissen um kurz vor halb vier in die Ausstellungshalle des Autohauses eingestiegen und hatten sich von dort Zutritt zum Verkaufsraum der ...

mehr