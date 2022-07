Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: K&K Markt rückt erneut ins Visier von Einbrechern

Preußisch Oldendorf (ots)

Zu zweiten Mal innerhalb von nur einer Woche sind Unbekannte in den K & K Markt in der Marktstraße eingebrochen. Erst am frühen Freitagmorgen (15.07.2022) war der unweit der Mindener Straße (B 65) gelegene Verbrauchermarkt ins Visier von Kriminellen geraten.

Genau wie bei dem vorausgegangenen Einbruch drangen die Täter mit Gewalt über einen Vorraum in das Marktinnere ein und hatten es offenbar abermals gezielt auf die Entwendung von Tabakwaren abgesehen. Die Tat dürfte sich den Ermittlungserkenntnissen zufolge Donnerstagnacht gegen 3.20 Uhr ereignet haben.

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zu einem möglicherweise benutzten Fahrzeug machen? Wer hat auffällige Personen im Umfeld des Verbrauchermarktes in den genannten Tatnächten beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Die Ursprungspressemeldung findet sich unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/5275632

