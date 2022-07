Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rasante Fahrt unter Drogeneinfluss

Minden (ots)

Mit seiner rasanten Fahrweise sowie der mehrfachen Begehung von Verkehrsverstößen fiel am Mittwochabend ein BMW-Fahrer negativ auf. Dies meldete ein Zeuge der Leitstelle der Polizei, die daraufhin Einsatzkräfte entsandte und dem Fahrer habhaft wurden.

Der Fahrer des schwarzen 5er-BMW befuhr gegen 21.30 Uhr von der Köingstraße kommend die Stiftstraße stadtauswärts. Hierbei überholte er verbotswidrig andere Fahrzeuge und beachtete mindestens zweimal nicht Rotlicht zeigende Ampeln. In Höhe des Hessenring traf eine Streifenwagenbesatzung auf das beschriebene Auto und konnte den Fahrer in der Diemelstraße anhalten. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Mindeners stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest, was ein Drogenvortest bestätigte. Daher verbrachten ihn die Einsatzkräfte für eine Blutprobe auf die Polizeiwache.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell