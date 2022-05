Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen melden alkoholisierten Fahrer in demoliertem Auto

Stemwede (ots)

Aufgrund von Zeugenaussagen wurden in den Abendstunden des Donnerstags Einsatzkräfte in den Stemweder Ortsteil Westrup beordert. Dort hatten Zeugen ein demoliertes Auto entdeckt, an dessen Steuer ein alkoholisierter Mann saß.

Als die Streifenwagenbesatzung gegen 21.20 Uhr in der Straße "Am Dohrenweg" eintraf, wurde der Fahrer bereits von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Bei der Begutachtung des Mercedes stellten die Beamten an der Fahrzeugfront diverse Unfallspuren fest. Einen dazugehörigen Geschädigten beziehungsweise Unfallort konnte nicht festgestellt werden. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung war eine Befragung des 56-Jährigen nicht möglich. Zur weiteren Behandlung wurde der Osnabrücker dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Hier wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen. Diesen hatte man dem Mann bereits vor rund zwei Jahren entzogen.

Aufgrund der Beschädigungen an dem Mercedes liegt es für die Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke nahe, dass der Osnabrücker auf seiner vorherigen Fahrt vermutlich Verkehrsunfälle begangen hat. Hier wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell